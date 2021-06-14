Одним из самых популярных стал снимок, где обе собаки с ног до головы испачкались в болоте. Эта фотография собрала почти 7 тысяч лайков.
Интересно Акция от GOURMET™: регистрируй чеки и выигрывай ценные призы
Владельцы называют своих собак братьями. Хотя один из песиков старше второго, они родились от одной мамы. Первым в семье появился Феликс, а через год к ним присоединился Файнли.
Собачки из Флориды имеют более 36 тысяч подписчиков в инстаграме. Хозяева Феликса и Файнли регулярно радуют подписчиков фотографиями жизнерадостных самоедов.
Похоже Пес с волшебными ушками и мордой-сердечком: акита Боб завоевывает сеть