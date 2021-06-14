Одним из самых популярных стал снимок, где обе собаки с ног до головы испачкались в болоте. Эта фотография собрала почти 7 тысяч лайков.

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Владельцы называют своих собак братьями. Хотя один из песиков старше второго, они родились от одной мамы. Первым в семье появился Феликс, а через год к ним присоединился Файнли.

Собачки из Флориды имеют более 36 тысяч подписчиков в инстаграме. Хозяева Феликса и Файнли регулярно радуют подписчиков фотографиями жизнерадостных самоедов.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .