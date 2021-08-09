Не все собаки врожденные модели, которые легко позируют на камеру и не боятся внимания. Спарки же научился в очень забавный способ избегать объективов.

Интересно знать Верный друг: почему собаки становятся замечательными домашними любимцами

Собака, не любит делать фото

Итальянский грейхаунд Спарки стал любимцем Кеннеди Симмонса. Парень работает ассистентом ветеринара и недавно усыновил животное. Его новый друг ну совсем не любит позировать на камеру, а сделать памятную фотографию с собакой просто невозможно.



Спарки не терпит делать фотографии / Фото Boredpanda

Собачка, когда видит камеру, превращается в желе. Он растекается по рукам и прячет мордочку от объектива. Снимки получаются очень смешными, но понять, кто именно на них изображен, очень сложно. Спарки не любит быть в центре внимания и делает все, чтобы этого избежать.



Собака растекается в руках, как желе / Фото Boredpanda



Забавный способ избежать объектива / Фото Boredpanda

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Кеннеди Симмонс также рассказывает, что его новый друг очень озорной. Он любит хитрить и воровать еду своего хозяина прямо с тарелки, а потом делать вид, будто ничего не случилось. Итальянский грейхаунд также частенько любит украсть носки из корзины для белья и играть.



Милый хитрюга Спарки / Фото Boredpanda