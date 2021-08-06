Узнайте, почему собаки смотрят на вас, когда ходят в туалет, зачем ставят лапы на хозяев, а также могут ли собаки ревновать вас. Ответы на эти вопросы дает автор популярного канала в тиктоке Knowledgesaurus.

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Почему собаки ставят лапу на хозяина



Так собаки проявляют свою любовь / Фото Unsplash

Это связано с тем, что собачки хотят показать вам, что действительно любят вас. Так они проявляют свою нежность и как бы "гладят" своих владельцев.

Почему собаки смотрят на вас, когда идут в туалет



Пес просит вас побыть настороже / Фото Knowledgesaurus

Так пес просит его защитить и побыть настороже, пока он находится в уязвимом и беззащитном состоянии. Итак, если ваша собака смотрит на вас – она вам доверяет.

Могут ли собаки ревновать



Ваш пес может ревновать вас к другим животным / Фото Unsplash

Да, еще и как могут. Каждый раз, когда вы обращаете свое внимание на другого песика, гладите или угощаете его, ваша собака может испытывать ревность.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

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По запаху собака может определить, когда вы вернетесь / Фото Unsplash

В этом им помогает... запах. Например, если вы идете на работу утром, а возвращаетесь вечером, пес понимает время вашего возвращения по количеству запаха, который остался в доме.

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Не игнорируйте такое поведение собаки / Фото Knowledgesaurus