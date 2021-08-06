Узнайте, почему собаки смотрят на вас, когда ходят в туалет, зачем ставят лапы на хозяев, а также могут ли собаки ревновать вас. Ответы на эти вопросы дает автор популярного канала в тиктоке Knowledgesaurus.
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Почему собаки ставят лапу на хозяина
Так собаки проявляют свою любовь / Фото Unsplash
Это связано с тем, что собачки хотят показать вам, что действительно любят вас. Так они проявляют свою нежность и как бы "гладят" своих владельцев.
Почему собаки смотрят на вас, когда идут в туалет
Пес просит вас побыть настороже / Фото Knowledgesaurus
Так пес просит его защитить и побыть настороже, пока он находится в уязвимом и беззащитном состоянии. Итак, если ваша собака смотрит на вас – она вам доверяет.
Могут ли собаки ревновать
Ваш пес может ревновать вас к другим животным / Фото Unsplash
Да, еще и как могут. Каждый раз, когда вы обращаете свое внимание на другого песика, гладите или угощаете его, ваша собака может испытывать ревность.
Собаки знают ваше расписание дня
По запаху собака может определить, когда вы вернетесь / Фото Unsplash
В этом им помогает... запах. Например, если вы идете на работу утром, а возвращаетесь вечером, пес понимает время вашего возвращения по количеству запаха, который остался в доме.
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Не игнорируйте такое поведение собаки / Фото Knowledgesaurus
Такое поведение может свидетельствовать о том, что у животного закупорились или инфицировались анальные железы. Поэтому вместо смеха обязательно посетите ветеринара.