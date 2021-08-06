Дізнайтеся, чому песики дивляться на вас, коли ходять до туалету, навіщо ставлять лапи на господарів, а також чи можуть собаки ревнувати вас. Відповіді на ці питання дає автор популярного каналу в тіктоці Knowledgesaurus.

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Чому собаки ставлять лапу на господаря

Так собаки виявляють свою любов
Так собаки виявляють свою любов / Фото Unsplash

Це пов'язано з тим, що песики хочуть показати вам, що справді люблять вас. Так вони виявляють свою ніжність і немов би "гладять" своїх власників.

Чому собаки дивляться на вас, коли йдуть до туалету

Пес просить вас побути насторожі
Пес просить вас побути насторожі / Фото Knowledgesaurus

Так пес просить його захистити й побути насторожі, поки він перебуває у вразливому та беззахисному стані. Отже, якщо ваш собака дивиться на вас – він вам довіряє.

Чи можуть собаки ревнувати

Ваш пес може ревнувати вас до інших тварин
Ваш пес може ревнувати вас до інших тварин / Фото Unsplash

Так, ще і як можуть. Щоразу, коли ви звертаєте свою увагу на іншого песика, гладите або пригощаєте його, ваш собака може відчувати ревнощі.

Собаки знають ваш розклад дня

За запахом собака може визначити, коли ви повернетеся
За запахом собака може визначити, коли ви повернетеся / Фото Unsplash

У цьому їм допомагає… запах. Наприклад, якщо ви йдете на роботу вранці, а повертаєтеся ввечері, пес розуміє час вашого повернення за кількістю запаху, який залишився в домі.

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Чому песики їздять сідницями по підлозі

Не ігноруйте таку поведінку песика
Не ігноруйте таку поведінку песика / Фото Knowledgesaurus

Така поведінка може свідчити про те, що у тварини закупорилися або інфікувалися анальні залози. Тому замість сміху обов'язково відвідайте ветеринара.