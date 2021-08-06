Дізнайтеся, чому песики дивляться на вас, коли ходять до туалету, навіщо ставлять лапи на господарів, а також чи можуть собаки ревнувати вас. Відповіді на ці питання дає автор популярного каналу в тіктоці Knowledgesaurus.

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Чому собаки ставлять лапу на господаря



Так собаки виявляють свою любов / Фото Unsplash

Це пов'язано з тим, що песики хочуть показати вам, що справді люблять вас. Так вони виявляють свою ніжність і немов би "гладять" своїх власників.

Чому собаки дивляться на вас, коли йдуть до туалету



Пес просить вас побути насторожі / Фото Knowledgesaurus

Так пес просить його захистити й побути насторожі, поки він перебуває у вразливому та беззахисному стані. Отже, якщо ваш собака дивиться на вас – він вам довіряє.

Чи можуть собаки ревнувати



Ваш пес може ревнувати вас до інших тварин / Фото Unsplash

Так, ще і як можуть. Щоразу, коли ви звертаєте свою увагу на іншого песика, гладите або пригощаєте його, ваш собака може відчувати ревнощі.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Собаки знають ваш розклад дня



За запахом собака може визначити, коли ви повернетеся / Фото Unsplash

У цьому їм допомагає… запах. Наприклад, якщо ви йдете на роботу вранці, а повертаєтеся ввечері, пес розуміє час вашого повернення за кількістю запаху, який залишився в домі.

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Чому песики їздять сідницями по підлозі



Не ігноруйте таку поведінку песика / Фото Knowledgesaurus

Така поведінка може свідчити про те, що у тварини закупорилися або інфікувалися анальні залози. Тому замість сміху обов'язково відвідайте ветеринара.