Не всі собаки природжені моделі, які легко позують на камеру та не бояться уваги. Спаркі ж навчився у дуже кумедний спосіб уникати об'єктивів.

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Собака, який не любить робити фото

Італійський хорт Спаркі став улюбленцем Кеннеді Сіммонса. Хлопець працює асистентом ветеринара і нещодавно всиновив тваринку. Його новий друг ну зовсім не любить позувати на камеру, а зробити пам'ятну світлину зі собакою просто неможливо.



Спаркі не терпить робити світлини / Фото Boredpanda

Песик, коли бачить камеру, перетворюється у желе. Він розтікається по руках і ховає мордочку від об'єктива. Світлини виходять дуже кумедними, але зрозуміти, хто саме на них зображений, дуже складно. Спаркі не любить бути в центрі уваги та робить все, щоб цього уникнути.



Собака розтікається у руках, наче желе / Фото Boredpanda



Кумедний спосіб уникнути об'єктива / Фото Boredpanda

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Кеннеді Сіммонс також розповідає, що його новий друг дуже пустотливий. Він любить хитрувати та красти їжу свого господаря прямо з тарілки, а потім удавати, ніби нічого не трапилось. Італійський хорт також частенько любить поцупити шкарпетки з кошика для білизни та гратись.



Милий хитрюга Спаркі / Фото Boredpanda

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