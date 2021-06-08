Гордые мамочки: забавная и бесконечно милая подборка фото собак со щенками

8 июня 2021 , 17:58
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Источник:

Boredpanda

Собаки – очень милые животные, которые непременно поднимают настроение. А щенки еще милее. Предлагаем вам невероятную подборку фото собак-мам и их малышей.

Если всегда мечтали о собаке, но не решались взять – возможно, именно эта подборка поможет вам сделать правильный шаг. Но помните, что щенки не только очень симпатичные, но и достаточно неуправляемые маленькие создания.

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С мамой безопасно / Фото Boredpanda


Счастливая многодетная мама / Фото Boredpanda


Это точно мои дети? / Фото Boredpanda


Семейный портрет / Фото Boredpanda

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.


Большой и маленький / Фото Boredpanda


Когда родила 2 принцесс / Фото Boredpanda


Идеальная пара / Фото Boredpanda


Ну очень гордая мама / Фото Boredpanda


Эта корги родила 15 щенков / Фото Boredpanda


Семейство бульдогов / Фото Boredpanda


В первый день этот будущий полицейский пес пришел на работу с мамой / Фото Boredpanda


Мама гордится детьми / Фото Boredpanda


Мамское Селфи / Фото Boredpanda


Милая мамочка / Фото Boredpanda


Хорошо вместе / Фото Boredpanda


Обед для детей / Фото Boredpanda

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Мама-мопс и ее малыши / Фото Boredpanda

Автор: Аліна Рудченко