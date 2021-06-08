Якщо завжди мріяли про песика, але не наважувалися його взяти – можливо, саме ця добірка допоможе вам зробити правильний крок. Але пам'ятайте, що цуценята не тільки дуже симпатичні, а ще й досить некеровані маленькі створіння.

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З мамою безпечно
З мамою безпечно / Фото Boredpanda

Найщасливіша багатодітна матуся
Найщасливіша багатодітна матуся / Фото Boredpanda

Це точно мої діти?
Це точно мої діти? / Фото Boredpanda

Сімейний портрет
Сімейний портрет / Фото Boredpanda

Великий і маленький
Великий і маленький / Фото Boredpanda

Коли народила 2 принцес
Коли народила 2 принцес / Фото Boredpanda

Ідеальна пара
Ідеальна пара / Фото Boredpanda

Ну дуже горда матуся
Ну дуже горда матуся / Фото Boredpanda

Ця коргі народила 15 цуценят
Ця коргі народила 15 цуценят / Фото Boredpanda

Сімейство бульдогів
Сімейство бульдогів / Фото Boredpanda

У перший день цей майбутній поліцейський пес прийшов на роботу з мамою
У перший день цей майбутній поліцейський пес прийшов на роботу з мамою / Фото Boredpanda

Матуся пишається дітьми
Матуся пишається дітьми / Фото Boredpanda

Мамське селфі
Мамське селфі / Фото Boredpanda

Мила матуся
Мила матуся / Фото Boredpanda

Добре разом
Добре разом / Фото Boredpanda

Обід для дітей
Обід для дітей / Фото Boredpanda

Важливо Як дати собаці пігулку: добровільний і примусовий способи

Мама-мопс та її малята
Мама-мопс та її малята / Фото Boredpanda