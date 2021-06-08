Якщо завжди мріяли про песика, але не наважувалися його взяти – можливо, саме ця добірка допоможе вам зробити правильний крок. Але пам'ятайте, що цуценята не тільки дуже симпатичні, а ще й досить некеровані маленькі створіння.

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З мамою безпечно / Фото Boredpanda



Найщасливіша багатодітна матуся / Фото Boredpanda



Це точно мої діти? / Фото Boredpanda



Сімейний портрет / Фото Boredpanda

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.



Великий і маленький / Фото Boredpanda



Коли народила 2 принцес / Фото Boredpanda



Ідеальна пара / Фото Boredpanda



Ну дуже горда матуся / Фото Boredpanda



Ця коргі народила 15 цуценят / Фото Boredpanda



Сімейство бульдогів / Фото Boredpanda



У перший день цей майбутній поліцейський пес прийшов на роботу з мамою / Фото Boredpanda



Матуся пишається дітьми / Фото Boredpanda



Мамське селфі / Фото Boredpanda



Мила матуся / Фото Boredpanda



Добре разом / Фото Boredpanda



Обід для дітей / Фото Boredpanda

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Мама-мопс та її малята / Фото Boredpanda