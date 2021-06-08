Якщо завжди мріяли про песика, але не наважувалися його взяти – можливо, саме ця добірка допоможе вам зробити правильний крок. Але пам'ятайте, що цуценята не тільки дуже симпатичні, а ще й досить некеровані маленькі створіння.
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З мамою безпечно / Фото Boredpanda
Найщасливіша багатодітна матуся / Фото Boredpanda
Це точно мої діти? / Фото Boredpanda
Сімейний портрет / Фото Boredpanda
Великий і маленький / Фото Boredpanda
Коли народила 2 принцес / Фото Boredpanda
Ідеальна пара / Фото Boredpanda
Ну дуже горда матуся / Фото Boredpanda
Ця коргі народила 15 цуценят / Фото Boredpanda
Сімейство бульдогів / Фото Boredpanda
У перший день цей майбутній поліцейський пес прийшов на роботу з мамою / Фото Boredpanda
Матуся пишається дітьми / Фото Boredpanda
Мамське селфі / Фото Boredpanda
Мила матуся / Фото Boredpanda
Добре разом / Фото Boredpanda
Обід для дітей / Фото Boredpanda
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Мама-мопс та її малята / Фото Boredpanda