Головне завдання для власника собаки – зробити приймання таблетки якомога менш неприємним для тварини. Розповідаємо про декілька способів, які допоможуть цього досягти.

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Як дати собаці таблетку

Є два способи дати собаці пігулку: перший – обманний, коли улюбленець, нічого не підозрюючи (але це не точно) сам з'їсть ліки, інший – коли його "нафарширують" ліками силою.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Собака з'їсть ліки добровільно

Перший варіант полягає в тому, що ви берете шматочок м'яса, ковбаси, сиру або фаршу, і в середину закладаєте капсулу, пігулку або подрібнену таблетку в порошок.

Щоб не повторити долю Шурика з відомого фільму, давайте "частування" маленькими частинами. В одному зі шматочків і варто заховати таблетку. Пам'ятайте, що перші 3 – 4 порції повинні бути простими, без підступу, щоб собака нічого не запідозрила. У цей момент важливо розмовляти з вихованцем, відволікати його від процесу.

Помийте руки. Дістаньте таблетку з упаковки і покладіть на серветку. Візьміть шматок смаколика і зробіть в ньому невеликий отвір. Пінцетом вкладіть таблетку і добре її замаскуйте. Не робіть цю процедуру на очах у вашого улюбленця: він точно зрозуміє ваші махінації. Після процедури вимийте руки, щоб собака не впізнав запах, який залишиться на м'ясі чи іншій їжі. Пригостіть собаку, але не будьте незвично турботливими чи пильними. Вдавайте, ніби це звичайне годування.



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Хороший і ароматний спосіб, який сподобається вашому собаці – це пігулка всередині сиру. Візьміть шматочок твердого сиру і розтопіть його у мікрохвильовці. У м'яку тягучу масу заліпіть пігулку.

Обман з капсулою

Іноді домашні тварини відмовляються прийняти таблетку, але з легкістю ковтають капсули. Для цього, в аптеці можна придбати найдешевші й прості капсули, наприклад з порошком для поліпшення роботи головного мозку або йогуртом.

Такі капсули легко відкриваються, їхній вміст треба викинути. Далі необхідні ліки треба подрібнити, акуратно засипати у пустушку й знову закрити.

Як дати собаці ліки примусово

Перший спосіб красиво звучить у теорії, але на практиці – не завжди втілюваний. Якщо собака розкусив ваш трюк, і ви, як Шурик, опинилися за бортом, ліки потрібно буде давати примусово.

У цьому разі варто мати помічника, оскільки самостійно ви навряд впораєтеся.

Необхідно відкрити пащу собаки, злегка піднявши голову вгору, і якнайдалі, на корінь язика, закласти таблетку. Потім пащу зімкнути й погладити горло тварини, змусивши зробити ковтальний рух.

Рідкі ліки з їжею дати майже неможливо, собака просто відмовиться їх їсти. Тоді їх набирають у шприц без голки. Однією рукою господар охоплює морду собаки й трохи стискає її, пальцями відтягується щока назовні.

Повинна утворитися ніби воронка між зубами, в яку і вливаються ліки. При цьому голова має бути трохи піднятою.

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Будьте спокійні і уважні до свого собаки, не варто нервувати і злитися – ваш емоційний стан передається і йому. Спробуйте захистити собаку від стресу, вибравши найбільш вподобаний їй метод, і обов'язково хваліть після приймання ліків. З плином часу це дозволить зробити процес приймання таблеток зовсім непомітним для улюбленця.

І, звичайно, пам'ятаєте, що давати собаці таблетки потрібно тільки після консультації з ветеринарним лікарем, адже самолікування може тільки нашкодити вашому вихованцеві!