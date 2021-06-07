Главная задача для владельца собаки – сделать прием таблетки как можно менее неприятным для животного. Рассказываем о нескольких способах, которые помогут этого достичь.
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Как дать собаке таблетку
Есть два способа дать собаке таблетку: первый – обманный, когда любимец, ничего не подозревая (но это не точно) сам съест лекарства, второй – когда его "нафаршируют" лекарством силой.
Собака съест лекарство добровольно
Первый вариант заключается в том, что вы берете кусочек мяса, колбасы, сыра или фарша, и внутрь закладываете капсулу, таблетку или измельченное в порошок лекарство.
Чтобы не повторить судьбу Шурика из известного фильма, давайте "угощение" маленькими частями. В одном из кусочков и стоит спрятать таблетку. Помните, что первые 3 – 4 порции должны быть простыми, без подвоха, чтобы собака ничего не заподозрила . В этот момент важно разговаривать с питомцем, отвлекать его от процесса.
- Помойте руки.
- Достаньте таблетку из упаковки и положите на салфетку.
- Возьмите кусок вкусности и сделайте в нем небольшое отверстие. Пинцетом вложите таблетку и хорошо ее замаскируйте.
- Не делайте эту процедуру на глазах у вашего любимца: он точно поймет ваши махинации.
- После процедуры вымойте руки, чтобы собака не узнала запах, который останется на мясе или иной пище.
- Угостите собаку, но не будьте необычно заботливыми или бдительными. Делайте вид, будто это обычное кормление.
Выберите для приманки тот, продукт, который ваш пес обожает / Фото с Unsplash
Хороший и ароматный способ, который понравится вашей собаке – это таблетка внутри сыра. Возьмите кусочек твердого сыра и растопите его в микроволновке. В мягкую тягучую массу залепите таблетку.
Обман с капсулой
Иногда домашние животные отказываются принять таблетку, но с легкостью глотают капсулы. Для этого, в аптеке можно приобрести самые дешевые и простые капсулы, например с порошком для улучшения работы головного мозга или йогуртом.
Такие капсулы легко открываются, их содержание надо выбросить. Далее необходимые лекарства надо измельчить, аккуратно засыпать в пустышку и снова закрыть.
Как дать собаке лекарство принудительно
Первый способ красиво звучит в теории, но на практике – не всегда воплощаемый. Если собака раскусил ваш трюк, и вы, как Шурик, оказались за бортом, лекарства нужно будет давать принудительно.
В этом случае следует иметь помощника, так как самостоятельно вы вряд ли справитесь.
- Необходимо открыть пасть собаки, слегка подняв голову вверх, и дальше, на корень языка, заложить таблетку.
- Затем пасть сомкнуть и погладить горло животного, заставив сделать глотательное движение.
Жидкие лекарства с пищей дать почти невозможно, собака просто откажется их есть. Тогда их набирают в шприц без иглы. Одной рукой хозяин охватывает морду собаки и немного сжимает ее, пальцами оттягивается щека наружу.
Должна образоваться будто бы воронка между зубами, в которую и вливаются лекарства. При этом голова должна быть немного приподнятой.
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Будьте спокойны и внимательны к своей собаке, не стоит нервничать и злиться – ваше эмоциональное состояние передается и ему. Попробуйте защитить собаку от стресса, выбрав наиболее подходящий ей метод, и обязательно хвалите после приема лекарств. С течением времени это позволит сделать процесс приема таблеток совсем незаметным для любимца.