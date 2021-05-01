Стресс у любимцев от путешествия или разлуки

Домашние питомцы – это полноценные члены семьи, с которыми хочется разделить все радости отпуска. Кто-то берет животных в отпуск с собой, кто-то просит друзей навещать питомцев в квартире, а кто-то пристраивает в специализированных отелях. Но, в любом случае, разлука с хозяином или путешествие – это всегда стресс для животного.

Опытным владельцам хорошо известны признаки стресса у домашних животных, а еще они прекрасно знают, что коты и собаки – это не только инстинкты. Как и люди, собаки и кошки умеют радоваться и грустить, удивляться и бояться. А там, где есть эмоции, всегда есть вероятность перегрузки нервной системы.

Последствия стресса для любимцев

Стресс является причиной чуть ли не 90% всех заболеваний. Он ослабляет иммунитет, нарушает работу всех систем организма, в состоянии стресса происходит нарушение обменных процессов.

Последствиями стресса становится:

ухудшение общего состояния,

снижение защитных реакций организма на разного рода инфекции,

обострение хронических недугов,

часто на фоне стресса у животных возникают расстройства пищеварения, например, диарея.

Диарея на фоне стресса возникает вследствие нарушения баланса микрофлоры кишечника. Добавляя в рацион пробиотики, владельцы могут помочь укрепить иммунную систему домашних любимцев, улучшить пищеварение и оказать дополнительную поддержку в период стресса. Пробиотики – это живые полезные бактерии, которые улучшают работу кишечника кошек и собак и имеют иммуностимулирующее действие.

Пробиотик Pro Plan® FortiFlora®

Pro Plan® FortiFlora® – это пробиотическая добавка, которая поможет четвероногому другу восстановить здоровье и улучшить самочувствие. Pro Plan® FortiFlora® не только улучшит аппетит вашего любимца, но и будет способствовать слаженной работе кишечника, обеспечит баланс микрофлоры и усилит его иммунитет.



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И помните: заботясь о здоровье питомца, стоит полагаться на питание, польза которого является научно доказанной.