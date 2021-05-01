Стрес в улюбленців від подорожі чи розлуки

Домашні вихованці – це повноцінні члени сім'ї, з якими хочеться розділити всі радощі відпустки. Хтось бере тварин у відпустку з собою, хтось просить друзів провідувати домашніх улюбленців у квартирі, а хтось прилаштовує до спеціалізованого готелю. Але, в будь-якому випадку, розлука з господарем або подорож – це завжди стрес для тварини.

Досвідченим власникам добре відомі ознаки стресу у домашніх тварин, а ще вони чудово знають, що коти і собаки – це не тільки інстинкти. Як і люди, собаки та коти вміють радіти і сумувати, дивуватися і боятися. А там, де є емоції, завжди є ймовірність перевантаження нервової системи.

Наслідки стресу для улюбленців

Стрес є причиною чи не 90% всіх захворювань. Він послаблює імунітет, порушує роботу всіх систем організму, у стані стресу відбувається порушення обмінних процесів.

Наслідками стресу стає:

погіршення загального стану,

зниження захисних реакцій організму на різного роду інфекції,

загострення хронічних недуг,

часто на тлі стресу у тварин виникають розлади травлення, наприклад, діарея.

Діарея на тлі стресу виникає внаслідок порушення балансу мікрофлори кишечника. Додаючи в раціон пробіотики, власники можуть допомогти зміцнити імунну систему домашніх улюбленців, покращити травлення і надати додаткову підтримку у період стресу. Пробіотики – це живі корисні бактерії, які покращують роботу кишечника котів і собак та мають імуностимулюючу дію.

Пробіотик Pro Plan® FortiFlora®

Pro Plan® FortiFlora® – це пробіотична добавка, яка допоможе чотирилапому другові відновити здоров'я та покращити самопочуття. Pro Plan® FortiFlora® не лише поліпшить апетит вашого улюбленця, а й сприятиме злагодженій роботі кишечника, забезпечить баланс мікрофлори та посилить його імунітет.



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Почніть давати Pro Plan® FortiFlora® за 3 дні до планованої поїздки та продовжуйте давати ще 3 дні після поїздки. FortiFlora® дуже легко годувати. Просто висипте 1 саше на сухий або вологий раціон Вашого улюбленця один раз на день.

І пам’ятайте: піклуючись про здоров'я домашнього улюбленця, варто покладатись на харчування, користь якого є науково доведеною.