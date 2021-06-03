Особое беспокойство у специалистов вызывают те воспитанники, которые родились или были приняты в семью во время карантина. Эти животные больше склонны стрессовать при разлуке, и им может потребоваться дополнительная поддержка.
К теме Диета для животных: сочетание сухого и влажного корма для поддержания здоровья любимцев
Признаки тревоги у собаки
Ветеринарная бихевиористка из Лос-Анджелеса Рейчел Маламед отмечает, самыми распространенными признаками являются деструктивное поведение, в частности:
- жевание вещей, рытье или царапание, попытка убежать из ограждения или комнаты, чрезмерный лай, вой или нытье, возникающие, когда собаки остаются в одиночестве;
- более тонкими реакциями являются постоянное хождение, одышка, ожидание хозяина у дверей или окон. Также животное может не есть, пока вас нет дома.
Если вы не уверены, как ваша собака справляется с вашим отсутствием, ветеринар советует установить камеру, чтобы понаблюдать за поведением своих питомцев.
Как подготовить собаку заранее
Не стоит ждать, когда вы вернетесь в офис, говорит профессор поведения и благополучия животных из колледжа ветеринарной медицины университета Пердью Кэндис Крони. Начните готовить свою собаку уже сейчас.
Животные чувствуют себя хорошо, когда у них есть последовательные и предсказуемые процедуры. Итак, если время кормления, игр, отдыха и физических упражнений изменится, когда люди вернутся на работу, эти изменения следует вносить задолго до этой даты. Постепенный переход к новому графику в течение нескольких недель поможет собакам легче адаптироваться,
– отмечает профессор.
Заранее подготовьте собаку к разлуке / Фото unsplash
Вот несколько вещей, которые вы можете сделать заранее.
- Пока вы все еще дома, проработайте короткие упражнения на самостоятельность, постепенно увеличивая продолжительность и расстояние.
Крони советует оставить собаку в другой комнате с любимыми игрушками и лакомствами, которые привлекут его внимание, на тот период, когда вы работаете. Она отмечает, что такие предметы помогут животному связать эти независимые моменты с чем-то веселым и позитивным.
- Как только ваша собака выработает определенное терпение, потренируйтесь выходить из дома на очень короткие промежутки времени.
Для начала хватит 5-10 минут. Затем постепенно увеличивайте этот период с удобной для нее скоростью.
Цель состоит в том, чтобы ваш пес имел положительный опыт и не испытывал стресса во время этих упражнений,
– подчеркивает профессорша.
Выберите собаке комфортное место
Перед тем, как пойти на работу, Рейчел Маламед советует оставить собаку в безопасном и привычном для нее месте. Прежде всего это нужно для ее комфорта, а также безопасности. Дело в том, что ограничения иногда могут вызвать чрезмерную тревогу и даже привести к травмам, потому что собака будет пытаться спастись.
Также нужно снизить их чувствительность к таким сигналам как одевание, обувание или звук автомобиля. Эти признаки становятся предвестниками того, что вы оставляете их, и часто собаки начинают испытывать стресс. Чтобы избежать этого, продемонстрируйте эту процедуру несколько раз тогда, когда на самом деле вам не нужно никуда ехать.
Выберете собаке комфортное место / Фото unsplash
Избегайте чрезмерной суеты во время приветствия и прощания
Если вы здороваетесь или прощаетесь с собакой слишком долго, или же чрезмерно эмоционально, ваш питомец набирается энергии, которая может усилить его тревогу.
Когда вы придете домой, подождите, пока ваша собака успокоится, а затем спокойно поздоровайтесь с ней,
– говорит Маламед.
Не забывайте также вознаграждать животное похвалой или физическим прикосновением в то время, когда она не ищет вашего внимания, например, когда просто лежит на диване или тихо играет с игрушкой. Это поможет укрепить спокойное поведение.
Прежде чем уйти
- Перед тем, как пойти на работу, профессор Крони советует выделить время на утреннюю прогулку и игры со своим щенком. Эти занятия утомят, его и он будет спать, пока вас нет.
- Оставьте собаке любимые игрушки и лакомства, если вы едете на день.
- При возможности найдите человека, который сможет в полдень выгулять вашего питомца.
- Вы также можете оставить включенным на низкой громкости телевизор или радио, чтобы создать успокаивающий фон.
Перед работой поиграйте с собакой, чтобы она спала, когда вас не будет дома / Фото unsplash
Читайте также Добро, дружба и помощь: дети в восторге от этих книг о собаках
Вернувшись домой
Если вы обнаружите загрязненный ковер, царапины на мебели или другой вред в доме, ни в коем случае не наказывайте за это своего питомца. Ведь, говорит ветеринар, это лишь усилит его обеспокоенность и разрушит связь, которую вы строили в течение этих нескольких недель.
Это поведение происходит от физиологической реакции на стресс, которую они не могут контролировать,
– Маламед объясняет.
Однако, если ваш питомец будет и впредь демонстрировать признаки тревоги при разлуке, она советует обратиться к своему ветеринару или бихевиористу. Без вмешательства тревога со временем может ухудшиться и стать потенциальной проблемой безопасности и благополучия для питомца, говорит Маламед.