Дети с удовольствием станут слушать истории, которые им будут читать родители. А старшие дети смогут прочитать эти простые и добрые сказки о собаках самостоятельно.

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В саду сидел мудрец

Аня Хромова



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В этой книге рассказывается о мальчике Давиде и его друге – щенке Бублике. Семья Давида живет в Умани, и однажды туда приезжает знаменитый мудрец Раби Нахман. Давид мечтал поговорить со знаменитостью, а пес помог ему как умел – забежал прямо в сад к мудрецу. Давиду ничего не осталось, как идти за своей собакой.

История, которую рассказала Жука

Грася Олийко



Фото Yakaboo

Это история про 2 маленьких бездомных собак Жуку и Сириуса. Малыши бродили по улицам зимой и даже оказались в лесу. Однажды собакам повезло и их забрала к себе семья. Собачки благодарили людей за любовь изо всех сил.

Как хорошо, что есть Боб

Мэтью Морган



Фото Yakaboo

Мальчик Макс имеет много разных страхов и тревог. Но когда у ребенка появился друг – собака Боб, жизнь начала налаживаться. Боб не боится ни монстров, ни пауков, ни собственной тени. Беззаботный щенок помогает мальчику избавиться от собственных страхов.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Мне не нужна собака

Таис Золотковская



Фото Yakaboo

Мальчик Максим очень любил играть на планшете, и вдруг ему пришлось переехать с родителями в деревню. Парню не нравится буквально все. Даже лохматая собачка Роза, которая досталась семье вместе с домом, не вызывает у него интереса. Вот если бы она была виртуальной, как компьютерные игры...

Но именно Роза помогла Максиму полюбить природу и реальный мир и сумела превратиться из ненужного песика в настоящего друга.

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Тот еще песик

Даниэль Пеннак



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