Діти із задоволенням будуть слухати історії, які їм читатимуть батьки. А старші дітлахи зуміють прочитати ці прості й добрі казки про собак самостійно.

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У саду сидів мудрець

Аня Хромова



Фото Yakaboo

У цій книзі розповідають про хлопчика Давида та його друга – песика Бублика. Сім'я Давида мешкає в Умані, й одного разу туди приїжджає славетний мудрець Рабі Нахман. Давид мріяв поговорити зі знаменитістю, а пес вирішив йому допомогти як умів – забіг прямісінько у садок до мудреця. Давиду нічого не лишилося, як йти за своїм песиком.

Історія, яку розповіла Жука

Грася Олійко



Фото Yakaboo

Це історія про 2 маленьких бездомних песиків Жуку та Сіріуса. Малюки блукали вулицями взимку й навіть опинилися в лісі. Одного разу собакам пощастило і їх забрала до себе прийомна сім'я. Песики віддячували людям за любов з усіх сил.

Як добре, що є Боб

Метью Морґан



Фото Yakaboo

Хлопчик Макс має чимало різних страхів та тривог. Але коли в дитини з'явився друг – собака Боб, життя почало налагоджуватися. Боб не боїться ні монстрів, ні павуків, ні власної тіні. Безтурботне цуценя допомагає хлопчикові позбутися власних страхів.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Мені не потрібен собака

Таіс Золотковська



Фото Yakaboo

Хлопчик Максим дуже полюбляв гратися на планшеті, аж раптом йому довелося переїхати з батьками в село. Малому не подобається буквально все. Навіть кудлата собачка Роза, яка дісталася родині разом з будинком, не викликає у нього інтересу. От якби вона була віртуальною, як комп'ютерні ігри…

Але саме Роза допомогла Максиму полюбити природу і реальний світ і зуміла перетворитися із непотрібного песика на справжнього друга.

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Той ще песик

Даніель Пеннак



Фото Yakaboo

Собаці з дивним прізвиськом Песик не пощастило із зовнішністю. Але наполегливий пес зумів вибратися зі звалища, де його покинули і йде шукати свою маленьку власницю. Але й тоді пес не знаходить абсолютного спокою – до тварини іноді ставляться, як до іграшки. У цій книзі піднімають важливу тему відповідальності за своїх улюбленців, яку обов'язково потрібно зрозуміти дітям.