Мічі блукала вулицями на острові Балі, коли її знайшли волонтери організації Mission Paws'ible. У собаки була травма голови, що загрожувала її життю.

Читайте Інгредієнти важливі: з чого складається корм для тварин Purina®



Такою собаку привезли до клініки / Фото Mission Paws'ible

Коли песика намагалися врятувати, від переляку він заліз до каналізації й заховався там. Волонтерам довелося 3 години чекати, поки приїде рятувальна бригада.



Собаку довелося поголити / Фото Mission Paws'ible

Коли Мічі нарешті потрапила до ветеринара, з'ясувалося, що у неї не тільки травма голови, а й парвовірус. Цій невеликій собаці довелося чимало витримати у боротьбі за власне життя.



Мічі та її прийомна мама / Фото Mission Paws'ible

Ветеринарам довелося поголити собаці шерсть, адже вона була вся в ранах та укусах комах. А коли шерсть відросла, з'ясувалося, що Мічі – метис мальтійської болонки.



Такою Мічі стала після лікування / Фото Mission Paws'ible

Попри усе, Мічі вистояла та одужала. Тепер вона живе у чудовій родині разом із прийомною мамою Шафран та ще одним песиком на прізвисько Гарсон.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.



Мічі полюбляє кататися на мотоциклі / Фото Mission Paws'ible

До теми Впав до ями з водою: в Одесі врятували песика



Одна із фотосесій Мічі / Фото Mission Paws'ible

Собака відвідує пляж, катається на мотоциклі та регулярно бере участь в чудових фотосесіях.