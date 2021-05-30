Мичи бродила по улицам на острове Бали, когда ее нашли волонтеры из организации Mission Paws'ible. У собаки была травма головы, угрожавшая ее жизни.
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Такой собаку привезли в клинику / Фото Mission Paws'ible
Когда собаку пытались спасти, от испуга она залезла в канализацию и спряталась там. Волонтерам пришлось 3 часа ждать, пока приедет спасательная бригада.
Собаку пришлось побрить / Фото Mission Paws'ible
Когда Мичи наконец попала к ветеринару, выяснилось, что у нее не только травма головы, но и парвовирус. Этой небольшой собаке пришлось немало выдержать в борьбе за собственную жизнь.
Мичи и ее приемная мама / Фото Mission Paws'ible
Ветеринарам пришлось сбрить собаке шерсть, ведь она была вся в ранах и укусах насекомых. А когда шерсть отросла, выяснилось, что Мичи – метис мальтийской болонки.
Такой Мичи стала после лечения / Фото Mission Paws'ible
Несмотря на все, Мичи выстояла и выздоровела. Теперь он живет в замечательной семье вместе с приемной мамой Шафран и еще одним псом по кличке Гарсон.
Мичи любит кататься на мотоцикле / Фото Mission Paws'ible
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Одна из фотосессий Мичи / Фото Mission Paws'ible
Собака посещает пляж, катается на мотоцикле и регулярно участвует в замечательных фотосессиях.
Мичи со своим другом Гарсоном / Фото Mission Paws'ible