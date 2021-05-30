Мичи бродила по улицам на острове Бали, когда ее нашли волонтеры из организации Mission Paws'ible. У собаки была травма головы, угрожавшая ее жизни.

Читайте Ингредиенты важны: из чего состоит корм для животных Purina®



Такой собаку привезли в клинику / Фото Mission Paws'ible

Когда собаку пытались спасти, от испуга она залезла в канализацию и спряталась там. Волонтерам пришлось 3 часа ждать, пока приедет спасательная бригада.



Собаку пришлось побрить / Фото Mission Paws'ible

Когда Мичи наконец попала к ветеринару, выяснилось, что у нее не только травма головы, но и парвовирус. Этой небольшой собаке пришлось немало выдержать в борьбе за собственную жизнь.



Мичи и ее приемная мама / Фото Mission Paws'ible

Ветеринарам пришлось сбрить собаке шерсть, ведь она была вся в ранах и укусах насекомых. А когда шерсть отросла, выяснилось, что Мичи – метис мальтийской болонки.



Такой Мичи стала после лечения / Фото Mission Paws'ible

Несмотря на все, Мичи выстояла и выздоровела. Теперь он живет в замечательной семье вместе с приемной мамой Шафран и еще одним псом по кличке Гарсон.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.



Мичи любит кататься на мотоцикле / Фото Mission Paws'ible

К теме Упала в яму с водой: в Одессе спасли собаку



Одна из фотосессий Мичи / Фото Mission Paws'ible

Собака посещает пляж, катается на мотоцикле и регулярно участвует в замечательных фотосессиях.