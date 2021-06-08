Если всегда мечтали о собаке, но не решались взять – возможно, именно эта подборка поможет вам сделать правильный шаг. Но помните, что щенки не только очень симпатичные, но и достаточно неуправляемые маленькие создания.

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С мамой безопасно / Фото Boredpanda



Счастливая многодетная мама / Фото Boredpanda



Это точно мои дети? / Фото Boredpanda



Семейный портрет / Фото Boredpanda

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.



Большой и маленький / Фото Boredpanda



Когда родила 2 принцесс / Фото Boredpanda



Идеальная пара / Фото Boredpanda



Ну очень гордая мама / Фото Boredpanda



Эта корги родила 15 щенков / Фото Boredpanda



Семейство бульдогов / Фото Boredpanda



В первый день этот будущий полицейский пес пришел на работу с мамой / Фото Boredpanda



Мама гордится детьми / Фото Boredpanda



Мамское Селфи / Фото Boredpanda



Милая мамочка / Фото Boredpanda



Хорошо вместе / Фото Boredpanda



Обед для детей / Фото Boredpanda

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