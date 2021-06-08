Если всегда мечтали о собаке, но не решались взять – возможно, именно эта подборка поможет вам сделать правильный шаг. Но помните, что щенки не только очень симпатичные, но и достаточно неуправляемые маленькие создания.

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С мамой безопасно
С мамой безопасно / Фото Boredpanda

Счастливая многодетная мама
Счастливая многодетная мама / Фото Boredpanda

Это точно мои дети?
Это точно мои дети? / Фото Boredpanda

семейный портрет
Семейный портрет / Фото Boredpanda

Большой и маленький
Большой и маленький / Фото Boredpanda

Когда родила 2 принцесс
Когда родила 2 принцесс / Фото Boredpanda

идеальная пара
Идеальная пара / Фото Boredpanda

Ну очень гордая мама
Ну очень гордая мама / Фото Boredpanda

Эта корги родила 15 щенков
Эта корги родила 15 щенков / Фото Boredpanda

семейство бульдогов
Семейство бульдогов / Фото Boredpanda

В первый день этот будущий полицейский пес пришел на работу с мамой
В первый день этот будущий полицейский пес пришел на работу с мамой / Фото Boredpanda

Мама гордится детьми
Мама гордится детьми / Фото Boredpanda

Мамское Селфи
Мамское Селфи / Фото Boredpanda

милая мамочка
Милая мамочка / Фото Boredpanda

хорошо вместе
Хорошо вместе / Фото Boredpanda

Обед для детей
Обед для детей / Фото Boredpanda

Важно Как дать собаке таблетку: добровольный и принудительный способы

Мама-мопс и ее малыши
Мама-мопс и ее малыши / Фото Boredpanda