Если всегда мечтали о собаке, но не решались взять – возможно, именно эта подборка поможет вам сделать правильный шаг. Но помните, что щенки не только очень симпатичные, но и достаточно неуправляемые маленькие создания.
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С мамой безопасно / Фото Boredpanda
Счастливая многодетная мама / Фото Boredpanda
Это точно мои дети? / Фото Boredpanda
Семейный портрет / Фото Boredpanda
Большой и маленький / Фото Boredpanda
Когда родила 2 принцесс / Фото Boredpanda
Идеальная пара / Фото Boredpanda
Ну очень гордая мама / Фото Boredpanda
Эта корги родила 15 щенков / Фото Boredpanda
Семейство бульдогов / Фото Boredpanda
В первый день этот будущий полицейский пес пришел на работу с мамой / Фото Boredpanda
Мама гордится детьми / Фото Boredpanda
Мамское Селфи / Фото Boredpanda
Милая мамочка / Фото Boredpanda
Хорошо вместе / Фото Boredpanda
Обед для детей / Фото Boredpanda
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Мама-мопс и ее малыши / Фото Boredpanda