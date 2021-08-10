Эвакуировали сотни тысяч людей: слоны, которые путешествовали по Китаю более года, идут домой
Источник:BBC
Загадочное стало слонов, состоящее из 14 особей, почти полтора года бродило Китаем. За это время они преодолели почти 700 километров.
До сих пор неизвестно, зачем слоны отправились в путешествие. За время своих скитаний они несколько раз совершали набеги на фермы, однако ни разу не напали на людей. Сами животные тоже не пострадали во время своего приключения.
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Стадо бродило по Китаю более 17 месяцев. Ученые до сих пор не знают, для чего слоны отправились в такую дальнюю дорогу.В настоящее время власти Китая эвакуировали более 150 тысяч людей, проживающих на пути стада. Это сделали для того, чтобы избежать столкновения со слонами. Всего было задействовано более 25 тысяч полицейских и работников, чтобы вернуть слонов в место их проживания.
Путешествующие слоны идут домой: видео
Ученые до сих пор не знают, почему слоны путешествовали
За время своих странствий животные прошли через китайскую провинцию Юньнань, дошли до окраин большого города Куньмин, а оттуда отправились обратно. Ученые полагают, что слоны отправились в путь из природного заповедника в автономной префектуре Сишуанбанна, что на юге страны.
Стадо, которое путешествовало по Китаю / Фото Getty images
8 июля стадо находилось в 200 километрах от дома. Слонов заметили, когда они преодолевали реку Юаньцзян.Понять поведение животных иногда очень непросто. Но в чем мы уверены, так это в том, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.
Ученые до сих пор не знают, что стало причиной такой миграции слонов. Джошуа Плотник, ассистент кафедры психологии слонов в университете Нью-Йорка, считает, что это могло произойти из-за вмешательства человека в среду обитания слонов.
Слоны путешествуют по Китаю: видео
Вероятно, слонам нужно было пища, вода, безопасное место для жизни.Справка. Ежедневно слоны съедают 150 – 200 килограммов пищи, поэтому большую часть жизни тратят на ее поиски.
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Что было раньше
- Весной 2020 стадо слонов отправилось из своего места жительства. Вероятно, они ушли из национального природного заповедника Сишуанбаньна на границе с Мьянмой и Лаосом.
- Слоны путешествовали более года, иногда совершая набеги на фермы и даже магазинчики, чтобы подкрепиться.
- За время странствий в группе родилось 2 слонят.
- Китайские власти пыталась уберечь людей от слонов. Для этого там перекрывали дороги, использовали заграждения, пищевые приманки и даже беспилотники, что отвлекали животных.
- Весь мир внимательно следил за перемещениями слонов.
- Один из слонов отбился от своего стада и путешествовал сам. Местное население кормило его. Но слон-одиночка мог быть опасным для людей, поэтому его поймали и отправили домой, в заповедник Сишуанбанна.