В защиту Джеронимо стали более 90 тысяч человек , которые подписали петицию о его помиловании. Судебная волокита о судьбе Джеронимо продолжается уже 4 года.

Важно Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца

Почему Джеронимо должны усыпить

Дело в том, что у альпаки дважды фиксировали положительный тест на туберкулез крупного рогатого скота. Хозяйка Джеронимо Хелен Макдональд – ветеринарная медсестра, которая управляет фермой альпак в Глостершире. Джеронимо с 2017 года живет именно на этой ферме, однако на уединенной поляне.

Ветеринарка впервые привезла Джеронимо в Великобританию из Новой Зеландии 4 года назад. По приезду он получил положительный результат теста на туберкулез скота.



Первый положительный тест на туберкулез Джеронимо получил сразу после переезда / Фото с фейсбук-страницы Geronimo

Вскоре после проверок и начала судебного процесса тест на туберкулез Джеронимо делали еще дважды. С тех пор владелица Джеронимо, по ее словам, потратила 80 тысяч фунтов стерлингов (это почти 3 миллиона гривен – 24 канал) на изнурительную судебную тяжбу. Женщина очень не хочет, чтобы ее любимая альпака погибла.

Между тем Самого дорогого ягненка продали в Ирландии: сколько оно стоило

Хелен Макдональд утверждает, что использованные тесты на определение болезни были неточными. Она отметила, что Джеронимо в Новой Зеландии 4 раза получал отрицательные результаты, поэтому его и удалось привезти.



Джеронимо на родине получал отрицательные тесты на туберкулез / Фото с фейсбук-страницы Geronimo

Сара Томлинсон, ветеринар фермерского хозяйства и эксперт Партнерства по борьбе с туберкулезом, подтверждает, что ситуация с Джеронимо очень противоречива. Ни один другой человек или животное на ферме за все эти годы не имеют признаков туберкулеза. Однако не всё так просто: болезнь может медленно прогрессировать.

Это правда, что нет никаких признаков того, что Джеронимо передал инфекцию, поскольку ни у каких других животных или людей поблизости не было положительных результатов, хотя это может быть просто потому, что "это такая медленно прогрессирующая болезнь,

– рассказала ветеринар.

Понять поведение животных иногда очень непросто. Но в чем мы уверены, так это в том, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.

Суд неумолим в своем решении

Дело Джеронимо стало очень громким в Британии: альпаку разместили на первые полосы ведущие издания. Английские знаменитости выступили в защиту Джеронимо.

Секретарь по вопросам охраны окружающей среды Джордж Юстис публичным письмом ответил на призывы общества не убивать Джеронимо.

Он написал, что усыпление животных от туберкулеза является тяжелой, но необходимой мерой. Чиновник рассказал личную историю, когда он вынужден был проститься с любимой коровой из-за ее инфекции. Юстис отметил: это непросто, но необходимо для спасения других.

К тому же он утверждает: положительные тесты, которые получил Джеронимо, являются сильным показателем наличия болезни.

Судьба Джеронимо должна решиться уже на этой неделе. Хелен Макдональд отметила, что помешает любому, кто захочет обидеть Джеронимо.

Туберкулез скота: как поступают с животными в Украине

Источник: Государственная ветеринарная инспекция