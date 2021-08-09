На захист Джеронімо стали понад 90 тисяч людей, які підписали петицію про його помилування. Судова тяганина щодо долі Джеронімо триває вже 4 роки.

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Чому Джеронімо мають приспати

Річ у тім, що в альпаки двічі фіксували позитивний тест на туберкульоз великої рогатої худоби. Хазяйка Джеронімо Гелен Макдональд – ветеринарна медсестра, яка керує фермою альпак у Глостерширі. Джеронімо із 2017 року мешкає саме на цій фермі, однак на відокремленій галявині.

Ветеринарка вперше привезла Джеронімо до Великої Британії з Нової Зеландії 4 роки тому. По приїзду він отримав позитивний результат тесту на туберкульоз худоби.



Перший позитивний тест на туберкульоз Джеронімо отримав одразу після переїзду / Фото з фейсбук-сторінки Geronimo

Згодом після перевірок і початку судового процесу тест на туберкульоз Джеронімо робили ще двічі. З того часу власниця Джеронімо, за її словами, витратила 80 тисяч фунтів стерлінгів (це майже 3 мільйони гривень – 24 канал) на виснажливу судову тяганину. Жінка дуже не хоче, аби її улюблена альпака загинула.

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Гелен Макдональд стверджує, що використані тести на визначення хвороби були неточними. Вона зазначила, що Джеронімо в Новій Зеландії 4 рази отримував негативні результати, тому його і вдалося привезти.



Джеронімо на батьківщині отримував негативні тести на туберкульоз / Фото з фейсбук-сторінки Geronimo

Сара Томлінсон, ветеринар фермерського господарства та експерт Партнерства з боротьби з туберкульозом, підтверджує, що ситуація з Джеронімо є дуже суперечливою. Жодна інша особа чи тварина на фермі за усі ці роки не мають ознак туберкульозу. Проте не усе так просто: хвороба може повільно прогресувати.

Це правда, що немає жодних ознак того, що Джеронімо передав інфекцію, оскільки жодні інші тварини чи люди поблизу не мали позитивних результатів, хоча це може бути просто тому, що "це така повільно прогресуюча хвороба,

– розповіла ветеринарка.

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Суд невблаганний у своєму рішенні

Справа Джеронімо стала дуже гучною у Британії: альпаку розмістили на перші шпальти провідні видання. Англійські знаменитості виступили на захист Джеронімо.

Секретар з питань охорони довкілля Джордж Юстіс публічним листом відповів на заклики суспільства не вбивати Джеронімо.

Він написав, що приспання тварин через туберкульоз є важкою, але необхідною справою. Посадовець розповів особисту історію, коли він змушений був попрощатися із улюбленою коровою через її інфекцію. Юстіс зазначив: це непросто, але необхідно для порятунку інших.

До того ж він стверджує: позитивні тести, які отримав Джеронімо, є сильним показником наявності хвороби.

Доля Джеронімо має вирішитися вже цього тижня. Гелен Макдональд зазначала, що стане на заваді будь-кому, хто захоче скривдити Джеронімо.

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Джерело: Державна ветеринарна інспекція