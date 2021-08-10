До сих пор неизвестно, зачем слоны отправились в путешествие. За время своих скитаний они несколько раз совершали набеги на фермы, однако ни разу не напали на людей. Сами животные тоже не пострадали во время своего приключения.
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Стадо бродило по Китаю более 17 месяцев. Ученые до сих пор не знают, для чего слоны отправились в такую дальнюю дорогу.
Путешествующие слоны идут домой: видео
Ученые до сих пор не знают, почему слоны путешествовали
За время своих странствий животные прошли через китайскую провинцию Юньнань, дошли до окраин большого города Куньмин, а оттуда отправились обратно. Ученые полагают, что слоны отправились в путь из природного заповедника в автономной префектуре Сишуанбанна, что на юге страны.
Стадо, которое путешествовало по Китаю / Фото Getty images
8 июля стадо находилось в 200 километрах от дома. Слонов заметили, когда они преодолевали реку Юаньцзян.
Ученые до сих пор не знают, что стало причиной такой миграции слонов. Джошуа Плотник, ассистент кафедры психологии слонов в университете Нью-Йорка, считает, что это могло произойти из-за вмешательства человека в среду обитания слонов.
Слоны путешествуют по Китаю: видео
Вероятно, слонам нужно было пища, вода, безопасное место для жизни.
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Что было раньше
- Весной 2020 стадо слонов отправилось из своего места жительства. Вероятно, они ушли из национального природного заповедника Сишуанбаньна на границе с Мьянмой и Лаосом.
- Слоны путешествовали более года, иногда совершая набеги на фермы и даже магазинчики, чтобы подкрепиться.
- За время странствий в группе родилось 2 слонят.
- Китайские власти пыталась уберечь людей от слонов. Для этого там перекрывали дороги, использовали заграждения, пищевые приманки и даже беспилотники, что отвлекали животных.
- Весь мир внимательно следил за перемещениями слонов.
- Один из слонов отбился от своего стада и путешествовал сам. Местное население кормило его. Но слон-одиночка мог быть опасным для людей, поэтому его поймали и отправили домой, в заповедник Сишуанбанна.