В июне 2021 года самец, который весит 1,8 тонны, отделился от стада. За это время он самостоятельно преодолел более 190 километров.

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Один из слонов-путешественников отбился от стаи

Один слон путешествовал в течение месяца. Выживал он за счет пищи, которую выделяло местное население. На прошлой неделе слон задержался возле жилых районов.

Из-за риска для общественной безопасности его решили отловить и отправить домой. Его дом – заповедник Сишуанбаньна.



Слон, который отбился от общей стаи / Фото с CNN

Ветеринары осмотрели слона-путешественника: у него не обнаружили никаких внешних повреждений. Между тем другая часть стада все еще путешествует провинцией Юньнань, свободно передвигаясь полями, селами и крупными городами.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina ®, который не только вкусный, но и полезный.

Узнайте Почему группа слонов более года путешествует по Китаю

Путешествующие слоны в Китае: главное

Весной 2020 году около 20 слонов решили выйти из национального природного заповедника Сишуанбаньна. Они стали двигаться на север, не обходя городков и не боясь людей.

В группе, которая уже более года путешествует 16 – 17 взрослых слонов. За время путешествия в стаи также родились два слоненка.

Слоны заходят в города и села, чтобы подкрепиться. Они научились выбивать двери, иногда набегают на торговые палатки и воруют еду.



Путешествующие слоны, которые зашли в город / Фото с CNN

В Китае путешествие слонов стало настоящей сенсацией, за которой следят тысячи любителей животных. Власть даже перекрывала дороги, чтобы направить слонов безопасным маршрутом.

Власть пытается отводить стадо от населенных пунктов с помощью пищевых приманок и заграждений.