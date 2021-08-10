Досі невідомо, навіщо слони відправилися у мандрівку. За час своїх блукань вони кілька разів робили набіги на ферми, однак жодного разу не напали на людей. Самі слони теж не постраждали під час своєї пригоди.
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Стадо блукало Китаєм понад 17 місяців. Вчені досі не знають, для чого слони вирушили у таку далеку дорогу.
Мандрівні слони йдуть додому: відео
Вчені досі не знають, чому слони мандрували
За час своїх мандрів тварини пройшли через китайську провінцію Юньнань, дійшли до околиць великого міста Куньмін, а звідти вирушили назад. Науковці думають, що слони вирушили в дорогу із природного заповідника в автономній префектурі Сішуанбанна, що на півдні країни.
Стадо, що подорожувало Китаєм / Фото Getty images
8 липня стадо перебувало за 200 кілометрів від дому. Стадо помітили, коли воно долало річку Юаньцзян.
Вчені досі не знають, що стало причиною такої міграції слонів. Джошуа Плотнік, асистент кафедри психології слонів в університеті Нью-Йорка, вважає, що це могло статися через втручання людини в середовище існування слонів.
Слони мандрують Китаєм: відео
Ймовірно, слонам потрібна була їжа, вода, безпечне місце для життя.
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Що було раніше
- Навесні 2020 року стадо слонів вирушило зі свого місця проживання. Ймовірно, вони пішли з національного природного заповідника Сішуанбаньна на кордоні з М'янмою та Лаосом.
- Слони подорожували понад рік, іноді здійснюючи набіги на ферми й навіть магазинчики, щоб підживитися.
- За час мандрів у групі народилося 2 слоненят.
- Китайська влада намагалася вберегти людей від слонів. Для цього там перекривали дороги, використовували загородження, харчові приманки й навіть безпілотники, що відвертали увагу тварин.
- Увесь світ уважно стежив за переміщеннями слонів.
- Один зі слонів відбився від свого стада й мандрував сам. Місцеве населення годувало його. Але слон-одинак міг бути небезпечним для людей, тому його упіймали й відправили додому, в заповідник Сішуанбанна.