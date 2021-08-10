Досі невідомо, навіщо слони відправилися у мандрівку. За час своїх блукань вони кілька разів робили набіги на ферми, однак жодного разу не напали на людей. Самі слони теж не постраждали під час своєї пригоди.

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Стадо блукало Китаєм понад 17 місяців. Вчені досі не знають, для чого слони вирушили у таку далеку дорогу.

Наразі влада Китаю евакуювала понад 150 тисяч людей, які мешкають на шляху стада. Це зробили для того, щоб уникнути зіткнення зі слонами. Загалом було задіяно понад 25 тисяч поліцейських і працівників, щоб повернути слонів у місце їх проживання.

Мандрівні слони йдуть додому: відео

Вчені досі не знають, чому слони мандрували

За час своїх мандрів тварини пройшли через китайську провінцію Юньнань, дійшли до околиць великого міста Куньмін, а звідти вирушили назад. Науковці думають, що слони вирушили в дорогу із природного заповідника в автономній префектурі Сішуанбанна, що на півдні країни.



Стадо, що подорожувало Китаєм / Фото Getty images

8 липня стадо перебувало за 200 кілометрів від дому. Стадо помітили, коли воно долало річку Юаньцзян.

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Вчені досі не знають, що стало причиною такої міграції слонів. Джошуа Плотнік, асистент кафедри психології слонів в університеті Нью-Йорка, вважає, що це могло статися через втручання людини в середовище існування слонів.

Слони мандрують Китаєм: відео

Ймовірно, слонам потрібна була їжа, вода, безпечне місце для життя.

Довідка. Щодня слони з'їдають 150 – 200 кілограмів їжі, тому більшу частину життя витрачають на її пошуки.

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