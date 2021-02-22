Беременность – волшебный и таинственный период жизни. В это время в материнской утробе происходит невероятное превращение из одной яйцеклетки в полноценное существо. У людей беременность длится 9 месяцев, а вот у животных несколько по-другому.

Оказывается, что некоторые животные носят малыша под своим сердцем гораздо дольше, чем люди, а некоторые – значительно меньше. Продолжительность беременности у животных зависит от их величины – чем крупнее животное, тем дольше оно вынашивает свое потомство.

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Беременность в более чем 1 год

Слоны

Первое место по продолжительности беременности в животном мире занимают слоны, беременность которых длится 22 месяца. Слоненок рождается весом примерно 100 килограммов и ростом до 1 метра. Слонихи обычно рожают потомство один раз в 4 года и опекаются своим детенышем до 5 лет.



Беременность у слонов длится 22 месяца / Фото pexels

Носорог

Беременность у этих животных длится от 15 до 18 месяцев. Самка может родить за раз лишь одного малыша, который в течение 2 лет питается ее молоком и не оставляет матери до 3,5 лет.

Интересно, что половое созревание у носорогов наступает довольно поздно: у самки до 4 лет, у самца – до 6 – 7 лет. Размножаться они начинают еще позже. Самка рожает первого ребенка в 5 – 7 лет, самец может стать отцом не ранее 10-летнего возраста.



Носороги вынашивают малышей от 15 до 18 месяцев / Фото pexels

Кашалот

Как и носороги, кашалоты вынашивают свое потомство от 15 до 18 месяцев, иногда дольше. В основном самки рожают одного детеныша, но бывает и двоих. Однако это случается крайне редко. Новорожденный кашалот может весить 1 тонну, а его длина достигает 3 – 4 метров. Он сразу способен следовать рядом с матерью, держась очень близко к ней.



Период беременности у кашалотов длится от 15 до 18 месяцев / Фото pexels

Верблюд

Самка вынашивает малыша в течение 13 месяцев и также обычно рожает одного верблюда весом примерно 40 килограммов. Через 2 часа он уже способен следовать за матерью. Самка кормит верблюда молоком до полутора лет, хотя с 6 месяцев он начинает есть и растительную пищу. Детеныш остается с матерью до 2 лет.



Самка верблюда вынашивает малыша в течение 13 месяцев / Фото pexels ​

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Беременность до 1 года

Лошадь

Лошади поздно достигают половой зрелости. Беременность у них длится 11 месяцев. Самка обычно рожает лишь одного детеныша, который также за несколько часов способен следовать за своей матерью.



Беременность у лошадей длится 11 месяцев / Фото pexels ​

Косуля

Косули – единственные копытные, которые имеют латентный период беременности, когда эмбрион в течение 4,5 – 5 месяцев почти не развивается. Беременность у косули длится до 11 месяцев, а детеныши рождаются с конца апреля до середины июня. Косули за раз могут родить 1 – 3 малышей весом 1 – 1,7 килограмма. Они фактически беспомощны и проводят много времени в укрытиях.



Беременность у косули длится до 11 месяцев / Фото pexels ​

Корова

Корова вынашивает детеныша столько же, сколько и человек, то есть 9 месяцев. Но в зависимости от множества факторов этот термин может двигаться в обе стороны. Как и у лошадей, корова может родить 1 малыша, который за несколько часов способен двигаться.



Корова вынашивает детеныша 9 месяцев / Фото pexels ​

Собака

Собака вынашивает свое потомство 2,5 месяца и за один раз может родить от 2 до 10 щенят.



Беременность у собак длится 2,5 месяца / Фото pexels ​

Кошка

У кошки период беременности длится 2 месяца. Она способна родить 2 – 6 малышей.



Кошки вынашивают котят 2 месяца / Фото pexels ​

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Самые короткие беременности у жывотных

Зайчиха ходит беременной 50 дней, после чего она рожает 4 – 10 зайчат.

ходит беременной 50 дней, после чего она рожает 4 – 10 зайчат. Как ни странно, беременность у кенгуру длится всего 39 дней и животные способны родить лишь одного детеныша.

длится всего 39 дней и животные способны родить лишь одного детеныша. Чуть меньше вынашивает свое потомство белка – 35 дней. После этого на свет появляются 3 – 10 бельчат.

– 35 дней. После этого на свет появляются 3 – 10 бельчат. Период беременности у хомяков и кроликов длится всего 20 дней. Больше всего за раз они могут родить до 10 малышей.



Беременность у хомяков длится всего 20 дней / Фото pexels ​