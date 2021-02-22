Вагітність – чарівний і таємничий період життя. В цей час в материнській утробі відбувається неймовірне перетворення з однієї яйцеклітини в повноцінну істоту. У людей вагітність триває 9 місяців, а от у звірів дещо по-іншому.

Виявляється, що деякі тварини носять малюка під своїм серцем набагато довше, ніж люди, а деякі – значно менше. Тривалість вагітності у звірів залежить від їх величини – чим більша тварина, тим довше вона виношує своє потомство.

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Вагітність у понад 1 рік

Слони

Перше місце за тривалістю вагітності в тваринному світі займають слони, вагітність яких триває 22 місяці. Слоненя народжується вагою приблизно 100 кілограмів і зростом до 1 метра. Слонихи зазвичай народжують потомство один раз в 4 роки і опікуються своїм дитинчам до 5 років.



Вагітність у слонів триває 22 місяці / Фото pexels

Носоріг

Вагітність у цих тварин триває від 15 до 18 місяців. Самка може народити за раз лише одного малюка, який впродовж 2 років харчується її молоком і не залишає матері до 3,5 років.

Цікаво, що статеве дозрівання у носорогів настає досить пізно: у самки до 4 років, у самця – до 6 – 7 років. Розмножуватися вони починають ще пізніше. Самка народжує першу дитинку в 5 – 7 років, самець може стати батьком не раніше 10-річного віку.



Носороги виношують малюків від 15 до 18 місяців / Фото pexels

Кашалот

Як і носороги, кашалоти виношують своє потомство від 15 до 18 місяців, іноді довше. Здебільшого самки народжують одне дитинча, але буває й два. Однак це трапляється вкрай рідко. Новонароджений кашалот може важити 1 тонну, а його довжина сягає 3 – 4 метрів. Він відразу здатний слідувати поруч з матір'ю, тримаючись дуже близько до неї.



Період вагітності у кашалотів триває від 15 до 18 місяців / Фото pexels

Верблюд

Самка виношує малятко впродовж 13 місяців і також зазвичай народжує одного верблюда вагою приблизно 40 кілограмів. Через 2 години він уже здатний слідувати за матір'ю. Самка годує верблюда молоком до півтора року, хоча з 6 місяців він починає їсти і рослинну їжу. Дитинча залишається з матір'ю до 2 років.



Самка верблюда виношує малятко впродовж 13 місяців / Фото pexels ​

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Вагітність до 1 року

Кінь

Коні пізно досягають статевої зрілості. Вагітність у них триває 11 місяців. Самка зазвичай народжує лише одне дитинча, яке також за кілька годин здатне слідувати за своєю матір'ю.



Вагітність у коней триває 11 місяців / Фото pexels ​

Козуля

Козулі – єдині копитні, які мають латентний період вагітності, коли ембріон протягом 4,5 – 5 місяців майже не розвивається. Вагітність у козулі триває до 11 місяців, а дитинчата народжуються з кінця квітня до середини червня. Козулі за раз можуть народити 1 – 3 малюків вагою 1 – 1,7 кілограма. Вони фактично безпорадні і проводять багато часу в укриттях.



Вагітність у козулі триває до 11 місяців / Фото pexels ​

Корова

Корова виношує дитинча стільки ж, скільки і людина, тобто 9 місяців. Але в залежності від безлічі факторів цей термін може рухатися в обидва боки. Як і в коней, корова може народити 1 малюка, який за кілька годин здатний рухатися.



Корова виношує дитинча 9 місяців / Фото pexels ​

Собака виношує своє потомство 2,5 місяця і на раз може народити від 2 до 10 щенят.



Вагітність у собак триває 2,5 місяця / Фото pexels ​

У кішки період вагітності триває 2 місяці. Вона здатна привести у світ 2 – 6 малюків.



Кішки виношують кошенят 2 місяці / Фото pexels ​

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Найкоротші вагітності у звірів

Зайчиха ходить вагітною 50 днів, після чого вона народжує 4 – 10 зайченят.

ходить вагітною 50 днів, після чого вона народжує 4 – 10 зайченят. Як не дивно, вагітність у кенгуру триває лише 39 днів і звірі здатні народити лише одне дитинча.

триває лише 39 днів і звірі здатні народити лише одне дитинча. Трохи менше виношує своє потомство білка – 35 днів. Після цього на світ з’являються 3 – 10 білченят.

– 35 днів. Після цього на світ з’являються 3 – 10 білченят. Період вагітності в хом’яків і кроликів триває лише 20 днів. Найбільше за раз вони можуть народити до 10 малюків.



Вагітності в хом’яків триває лише 20 днів / Фото pexels ​