Сирко, Рута и Андор: в "Домажире" появились новые любимцы

25 июня 2021 , 10:15
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Источник:

Zaxid.net

В медвежий приют "Домажир", что возле Львова, привезли еще трех животных. Медведей доставили из Львовской области, однако в пресс служба не говорят откуда именно.

Животных 22 июня поместили в вольеры, чтобы они прошли адаптацию. Там медведи пробудут несколько дней.

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В "Домажир" 3 новых медведя

В велмежому убежища "Домажир" на трех медведей стало больше. Сирко, Рута и Андор – так зовут новых жителей,
 – поделились новостью в приюте. 

Это два самца и одна самка. Медведи живут в вольере, чтобы привыкнуть к новым условиям. В приюте не рассказали, где животные жили до сих пор. Однако заверили, что они чувствуют себя хорошо.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .

Люди смогут посмотреть на медведей сразу после адаптации на новом месте. Кстати, теперь в "Домажире" – 25 медведей.

Приют "Домажир"

Это центр спасения и реабилитации бурых медведей в Украине.
Спасенные медведи остаются в нем жить.
Он расположен в Яворовском районе, в 15 километрах от Львова.
В приюте разрешен вход взрослым и детям, там проводят экскурсии и реализуют проекты.

Кстати, там живут животные из разных мест Украны:

  • 2 медведей из президентской резиденции;
  • еще 2 – из частного зоопарка на Донбассе;
  • 3 – раньше жили при ресторанах;
  • также животные избавлены от насилия, а также из цирков, охотничьего станции, и притравлювальнои станции.

В приюте "Домажир" также показывают повседневную жизнь других медведей: смотрите видео

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Автор: Діана Квасневська