Тварин 22 червня помістили у вольєри, щоб вони пройшли адаптацію. Там ведмеді пробудуть кілька днів.

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У "Домажирі" 3 нових ведмедів

У велмежому притулку "Домажир" на трьох ведмедів стало більше. Сірко, Рута та Андор – так звуть нових мешканців,
– поділились звісткою в притулку. 

Це два самці та одна самка. Ведмеді живуть у вольєрі, щоб звикнути до нових умов. У притулку не розповіли, де тварини жили до цього часу. Однак запевнили, що вони почуваються добре.

Люди зможуть подивитись на ведмедів відразу після адаптації на новому місці. До речі, тепер у "Домажирі" – 25 ведмедів.

Притулок "Домажир"

Це центр порятунку та реабілітації бурих ведмедів в Україні.
Врятовані ведмеді залишаються в ньому жити.
Він розташований у Яворівському районі, що за 15 кілометрів від Львова.
У притулку дозволений вхід дорослим та дітям, там проводять екскурсії та реалізовують проєкти.

До речі, там живуть тварини з різних місць Украни:

  • 2 ведмедів із президентської резиденції;
  • ще 2 – з приватного зоопарку на Донбасі;
  • 3 – раніше жили при ресторанах;
  • також є тварини врятовані від насильства, а також з цирків, мисливської станції, та притравлювальної станції.

У притулку "Домажир" також показують щоденне життя інших ведмедів: дивіться відео

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