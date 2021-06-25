Тварин 22 червня помістили у вольєри, щоб вони пройшли адаптацію. Там ведмеді пробудуть кілька днів.
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У "Домажирі" 3 нових ведмедів
У велмежому притулку "Домажир" на трьох ведмедів стало більше. Сірко, Рута та Андор – так звуть нових мешканців,
– поділились звісткою в притулку.
Це два самці та одна самка. Ведмеді живуть у вольєрі, щоб звикнути до нових умов. У притулку не розповіли, де тварини жили до цього часу. Однак запевнили, що вони почуваються добре.
Люди зможуть подивитись на ведмедів відразу після адаптації на новому місці. До речі, тепер у "Домажирі" – 25 ведмедів.
Притулок "Домажир"Це центр порятунку та реабілітації бурих ведмедів в Україні.
Врятовані ведмеді залишаються в ньому жити.
Він розташований у Яворівському районі, що за 15 кілометрів від Львова.
У притулку дозволений вхід дорослим та дітям, там проводять екскурсії та реалізовують проєкти.
До речі, там живуть тварини з різних місць Украни:
- 2 ведмедів із президентської резиденції;
- ще 2 – з приватного зоопарку на Донбасі;
- 3 – раніше жили при ресторанах;
- також є тварини врятовані від насильства, а також з цирків, мисливської станції, та притравлювальної станції.
У притулку "Домажир" також показують щоденне життя інших ведмедів: дивіться відео
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