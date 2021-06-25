Животных 22 июня поместили в вольеры, чтобы они прошли адаптацию. Там медведи пробудут несколько дней.

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В "Домажир" 3 новых медведя

В велмежому убежища "Домажир" на трех медведей стало больше. Сирко, Рута и Андор – так зовут новых жителей ,

– поделились новостью в приюте.

Это два самца и одна самка. Медведи живут в вольере, чтобы привыкнуть к новым условиям. В приюте не рассказали, где животные жили до сих пор. Однако заверили, что они чувствуют себя хорошо.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .

Люди смогут посмотреть на медведей сразу после адаптации на новом месте. Кстати, теперь в "Домажире" – 25 медведей.

Приют "Домажир" Это центр спасения и реабилитации бурых медведей в Украине.

Спасенные медведи остаются в нем жить.

Он расположен в Яворовском районе, в 15 километрах от Львова.

В приюте разрешен вход взрослым и детям, там проводят экскурсии и реализуют проекты.

Кстати, там живут животные из разных мест Украны:

2 медведей из президентской резиденции;

еще 2 – из частного зоопарка на Донбассе;

3 – раньше жили при ресторанах;

также животные избавлены от насилия, а также из цирков, охотничьего станции, и притравлювальнои станции.

В приюте "Домажир" также показывают повседневную жизнь других медведей: смотрите видео