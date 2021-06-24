Серого гуся только недавно выпустили вблизи пункта наблюдения "Граница Тузловские Амазония". Его историю рассказал эколог и руководитель научно-исследовательского отдела нацпарка "Тузловские лиманы" Иван Русев
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Гусь упал с неба
Птица в сентябре 2020 года упала в огород сотрудницы нацпарка "прямо с неба". Гусь был ранен, но травма быстро зажила. Он жил в офисе Нацпарка Тузловские лиманы и делил убежище с аистом и пеликанами. Ради его же безопасности выпускать на волю гуся не могли.
Птицу назвали Одиссеем и по чуть-чуть приучали к обычной жизни в диких условиях.
Что известно о Тузловских лиманах?
Это лиманы Татарбунарского края в Одесской области. Территория имеет статус природоохранной. Общая площадь Тузловских лиманов составляет 206 квадратных километров.
Тузловские лиманы экоактивисты называют "родильным домом" рыб Черного моря, ведь это идеальное место для нереста рыб и гнездования сотен видов птиц, многие из которых – краснокнижные.
Данные на основе Википедии
Серого гуся отпустили на свободу
Лишь недавно Одиссея выпустили на свободу, и потом он исчез. За несколько дней поиска оказалось: он прибился к стае пеликанов. Увидеть его удалось благодаря фотоловушке: серый гусь несколько раз попал на фотографии в окружении пеликанов.
Гусь прижился в стае пеликанов / Фото с фейсбука Ивана Русева
Эколог отмечает: его зимовка с пеликанами в офисе нацпарка сказалась: птица стала хорошо понимать язык пеликанов и сдружилась с таким же видом в дикой природе.
Недаром он всю зиму вместе жил с двумя такими красавцами, очень хорошо знает их язык и быстро их нашел на территории Амазонии. И он с ними уже подружился и мирно живет,
– написал Иван Русев.
Выявить Одиссея помогла фотоловушка / Фото с фейсбука Ивана Русева
Сейчас серый гусь Одиссей живет на территории лимана Шаганы.