Сидел на подоконнике 23 этажа: поразительная история спасения кота

В Киеве спасли кота от падения с 23 этажа. Животное застряло на подоконнике нежилой квартиры.

Инцидент произошел на улице Коновальца. На спасение кота люди вызвали спасателей поздно вечером.

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Кот жил в подъезде многоэтажки

Когда кот жил у себя дома, но его выкинули и он поселился в подъезде. Кота кормили, за ним смотрели местные жители,

– говорится в сообщении.

Впоследствии кот исчез и местные не могли его найти. До тех пор, пока жители соседнего дома не заметили кота на подоконнике нежилой квартиры на 23 этаже. Они поздно вечером вызвали команду спасения животных.



Кота увидели на 23 этаже многоэтажки / Фото фейсбук Kyiv Animal Rescue Group

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Спасатели едва уговорили людей начать работу утром, ведь поздно вечером был большой риск, что животное испугается и может упасть с высоты. Ведь обустроить для него страховку на уровне 23 этажа –невозможно.

Кота пытались поймать, пока он спускался с 23 по 18 этаж

Утром высотник привязал веревку к технической площадки на 26 этаже и спустился к коту. Животное сразу начала бежать. К счастью, кот не упал.

Кот быстро перебрался на крышу соседнего дома и спустился по нему на 2 этаж ниже. Затем залез в водосток и начал двигаться по нему,

– рассказали в аварийно-спасательной службе.

Спасатели ждали, пока кот доберется до безопасного места. Кот остановился только на 19 этаже. Там он спрятался в водосток и притаился у окна квартиры.

В квартиру нашли доступ и попытались открыть окно. Увидев людей, кот снова убежал. На этот раз он прыгнул на этаж ниже и оказался на балконе 18 этажа нежилой квартиры.

Ниже он выпрыгнуть не мог, ведь там заканчивались части фасада, которые выступали. Спасатели решили не раздражать кота и не спускаться за ним.

На веревке спустили на балкон автоматическую ловушку,

– вспомнили в службе.

Только через сутки кот зашел в ловушку. Его подняли и выпустили из клетки. Далее уже жители должны были решать, где кот будет жить. По предварительной информации, никто из местных пока не взял животное к себе. Кот временно живет у консьержа.

Спасатели сняли кота с 23 этажа / Фото фейсбук Kyiv Animal Rescue Group

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