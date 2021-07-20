В штате Юта с самолетов сбрасывают тысячи рыб: объяснили причины

20 июля 2021 , 11:30
Читати новину українською

Источник:

Муниципалитет Юты

Власти штата Юта, что в США, в более 200 озер сбрасывают рыбу с самолетов. Объясняют, что по-другому добраться до водоемов очень трудно.

В Отделе защиты дикой природы штата Юта рассказывают, что так они наполняют озера рыбой. Метод используют еще в 1950 году. 

Интересно Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®

В штате США в озера выбрасывают рыб с самолета 

Выбрасывая рыб в отдаленные горные озера, власть пытается искусственно увеличить их количество. 

В течение недели осуществили зарыбление около 200 горных озер штата. К ним нельзя добраться на машине, поэтому использовали самолеты,
– рассказала власть. 

Также там добавили, что сознательно сбрасывают небольшую рыбу – всего от 2,5 до 7,5 сантиметра. Ведь такие животные не бьются очень сильно о поверхность воды – это уменьшает риск гибели.

В ведомстве рассказали, что процент выживания рыбы очень высок. Ведь ее сбрасывают в водоемы вместе с водой.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудеса. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, не только вкусный, но и полезный.

Власти объяснили, почему выбрала такой необычный способ транспортировки

  • К горным озерам трудно добраться автомобилем, поэтому используют самолеты.
  • Таким образом искусственно пополняют запасы, ведь естественно рыба там не размножается.
  • За один полет самолет распространяет ориентировочно 35 тисяч рыб.
  • Такой способ распространения используют с 1950 года. 

 Власти штата сбрасывает с самолета в водоемы тысячи рыб: смотрите впечатляющее видео

 

Кстати, в отделе защиты дикой природы Юты рассказали, что транспортировать рыбу наземным способом гораздо сложнее. Ведь ее размещают в специальных резервуарах, где постоянно нужно поддерживать уровень кислорода.

Интересно 10 кошек, которые устроились в магазины – и работают лучше людей: забавные фото

Автор: Діана Квасневська