В штате Юта с самолетов сбрасывают тысячи рыб: объяснили причины
Источник:Муниципалитет Юты
Власти штата Юта, что в США, в более 200 озер сбрасывают рыбу с самолетов. Объясняют, что по-другому добраться до водоемов очень трудно.
В Отделе защиты дикой природы штата Юта рассказывают, что так они наполняют озера рыбой. Метод используют еще в 1950 году.
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В штате США в озера выбрасывают рыб с самолета
Выбрасывая рыб в отдаленные горные озера, власть пытается искусственно увеличить их количество.
В течение недели осуществили зарыбление около 200 горных озер штата. К ним нельзя добраться на машине, поэтому использовали самолеты,
– рассказала власть.
Также там добавили, что сознательно сбрасывают небольшую рыбу – всего от 2,5 до 7,5 сантиметра. Ведь такие животные не бьются очень сильно о поверхность воды – это уменьшает риск гибели.
В ведомстве рассказали, что процент выживания рыбы очень высок. Ведь ее сбрасывают в водоемы вместе с водой.В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудеса. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, не только вкусный, но и полезный.
Власти объяснили, почему выбрала такой необычный способ транспортировки
- К горным озерам трудно добраться автомобилем, поэтому используют самолеты.
- Таким образом искусственно пополняют запасы, ведь естественно рыба там не размножается.
- За один полет самолет распространяет ориентировочно 35 тисяч рыб.
- Такой способ распространения используют с 1950 года.
Власти штата сбрасывает с самолета в водоемы тысячи рыб: смотрите впечатляющее видео
Кстати, в отделе защиты дикой природы Юты рассказали, что транспортировать рыбу наземным способом гораздо сложнее. Ведь ее размещают в специальных резервуарах, где постоянно нужно поддерживать уровень кислорода.
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