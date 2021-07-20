У Відділі захисту дикої природи штату Юта розповідають, що так вони наповнюють озера рибою. Метод використовують ще 1950 року.

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У штаті США в озера викидають риб з літака

Викидаючи риб у віддалені гірські озера, влада намагається штучно збільшити їх кількість.

Упродовж тижня здійснили зариблення приблизно 200 гірських озер штату. До них не можна дістатися автівкою, тож використовували літаки,

– розповіла влада.

Також там додали, що свідомо скидають невелику рибу – всього від 2,5 до 7,5 сантиметра. Адже такі тварини не б'ються дуже сильно об поверхню води – це зменшує ризик загибелі.

У відомстві розповіли, що відсоток виживання риби дуже високий. Адже її скидають у водойми разом з водою.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Влада пояснила, чому обрала такий незвичний спосіб транспортування

До гірських озер важко дістатись автомобілем, тому використовують літаки.

Таким чином штучно поповнюють запаси, адже природно риба там не розмножується.

За один політ літак поширює орієнтовно 35 тисяч риб.

Такий спосіб розповсюдження використовують з 1950 року.

Влада штату скидає з літака у водойми тисячі риб: дивіться вражаюче відео

До речі, у відділі захисту дикої природи Юти розповіли, що транспортувати рибу наземним способом набагато складніше. Адже її розміщають у спеціальних резервуарах, де постійно потрібно підтримувати рівень кисню.

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