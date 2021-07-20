У Відділі захисту дикої природи штату Юта розповідають, що так вони наповнюють озера рибою. Метод використовують ще 1950 року.
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У штаті США в озера викидають риб з літака
Викидаючи риб у віддалені гірські озера, влада намагається штучно збільшити їх кількість.
Упродовж тижня здійснили зариблення приблизно 200 гірських озер штату. До них не можна дістатися автівкою, тож використовували літаки,
– розповіла влада.
Також там додали, що свідомо скидають невелику рибу – всього від 2,5 до 7,5 сантиметра. Адже такі тварини не б'ються дуже сильно об поверхню води – це зменшує ризик загибелі.
У відомстві розповіли, що відсоток виживання риби дуже високий. Адже її скидають у водойми разом з водою.
Влада пояснила, чому обрала такий незвичний спосіб транспортування
- До гірських озер важко дістатись автомобілем, тому використовують літаки.
- Таким чином штучно поповнюють запаси, адже природно риба там не розмножується.
- За один політ літак поширює орієнтовно 35 тисяч риб.
- Такий спосіб розповсюдження використовують з 1950 року.
Влада штату скидає з літака у водойми тисячі риб: дивіться вражаюче відео
До речі, у відділі захисту дикої природи Юти розповіли, що транспортувати рибу наземним способом набагато складніше. Адже її розміщають у спеціальних резервуарах, де постійно потрібно підтримувати рівень кисню.
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