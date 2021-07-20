В Отделе защиты дикой природы штата Юта рассказывают, что так они наполняют озера рыбой. Метод используют еще в 1950 году.

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В штате США в озера выбрасывают рыб с самолета

Выбрасывая рыб в отдаленные горные озера, власть пытается искусственно увеличить их количество.

В течение недели осуществили зарыбление около 200 горных озер штата. К ним нельзя добраться на машине, поэтому использовали самолеты,

– рассказала власть.

Также там добавили, что сознательно сбрасывают небольшую рыбу – всего от 2,5 до 7,5 сантиметра. Ведь такие животные не бьются очень сильно о поверхность воды – это уменьшает риск гибели.

В ведомстве рассказали, что процент выживания рыбы очень высок. Ведь ее сбрасывают в водоемы вместе с водой.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудеса. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, не только вкусный, но и полезный.

Власти объяснили, почему выбрала такой необычный способ транспортировки

К горным озерам трудно добраться автомобилем, поэтому используют самолеты.

трудно Таким образом искусственно пополняют запасы, ведь естественно рыба там не размножается.

За один полет самолет распространяет ориентировочно 35 тисяч рыб.

Такой способ распространения используют с 1950 года.

Власти штата сбрасывает с самолета в водоемы тысячи рыб: смотрите впечатляющее видео

Кстати, в отделе защиты дикой природы Юты рассказали, что транспортировать рыбу наземным способом гораздо сложнее. Ведь ее размещают в специальных резервуарах, где постоянно нужно поддерживать уровень кислорода.