"Самый уродливый" пес стал красавцем

Гизмо стал настоящим джентльменом с безупречной стрижкой и прекрасными манерами. Фотографии потрясающего перевоплощения опубликованы на платформе Reddit.

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В приюте пришлось его побрить, потому что шерсть была ужасно запутанной. Долго убеждала своего мужа, что на самом деле песик очень милый, потому что он говорил, что это самая уродливая собака в мире,

– вспоминает авторка сообщения.



Потрясающее перевоплощение Гизмо / Фото Reddit

Фотографии женщины с бездомной собакой собрали более 2 200 лайков и многочисленные положительные комментарии. Любители собак выразили женщине свою благодарность за ее добрый поступок, когда она взяла на себя ответственность за счастье брошенного животного.

Вот несколько комментариев, которые оставили под сообщением:

"Спасибо, что спасли этого драгоценного маленького пушистика. Надеюсь, у вас будет много замечательных совместных воспоминаний".

"Обожаю счастливые концовки".

"Благослови Боже сердце Гизмо. Это просто удивительно".

Как выглядит самый высокий в мире пес

Трехлетний пес Кевин официально признан самой высокой собакой в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Его рост составляет 96 сантиметров. Владелица здоровяка рассказывает, что собака очень быстро росла и все члены семьи были уверены, что он станет рекордсменом.

Но, несмотря на свои размеры, у него также есть страхи. На самом деле это ласковый гигант – боится большинства вещей, в частности вакуума. Не подходит к нему, будет прыгать и вырываться, чтобы убежать.

Отсылаясь к любимой рождественской комедии "Один дома", будущий великан был назван в честь главного героя фильма, восьмилетнего Кевина, который успешно защищает свой дом от грабителей.