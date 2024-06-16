Сообразительный песик вернулся в кемпинг в четырех милях от места ДТП и поднял тревогу. Невероятную историю – читайте далее в материале.

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Брендон Гарретт бу спасен своим верным псом

Сообщается, что Брэндон ехал со своими четырьмя собаками по отдаленной дороге в штате Орегон (США) и случайно съехал с насыпи в овраг. Мужчине чудом удалось выползти из разбитой машины вместе со своими домашними любимцами, но он был ранен и не мог самостоятельно выйти на дорогу.



Грузовик Брендона был найден на дне оврага / Фото Baker County Sherriff's Office

Эту миссию взял на себя сообразительный Блу. Преданная собака сумела вернуться к кемпингу, преодолев расстояние в четыре мили, и предупредить других о сложившейся ситуации,.

Он поступил правильно. Дал всем нам знать, что случилась беда,

- рассказывает Тайри, брат Гаррета.

Мужчина обратился за помощью к друзьям и членам общины в поисках своего пропавшего родственника. Впоследствии грузовик Брендона был найден на дне оврага. Мужчина немедленно связался с офисом шерифа, благодаря чему на место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Лесной службы США.



Благодаря собаке Брэндона спасли / Фото Baker County Sherriff's Office

Брендон Гарретт был спасен и доставлен в ближайшую больницу для лечения.

Он получил сильные ушибы и контузии, тогда как у двух его собак были обнаружены серьезные травмы, в том числе переломы костей.