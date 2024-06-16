Кмітливий песик повернувся до кемпінгу за чотири милі від місця ДТП та підняв тривогу. Неймовірну історію – читайте далі у матеріалі.

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Брендон Гарретт бу врятований своїм вірним псом

Повідомляється, що Брендон їхав зі своїми чотирма собаками віддаленою дорогою у штаті Орегон (США) й випадково з'їхав з насипу в яр. Чоловікові дивом вдалося виповзти з розбитої машини разом зі своїми домашніми улюбленцями, але він був поранений й не міг самостійно вийти на дорогу.



Вантажівка Брендона була знайдена на дні яру / Фото Baker County Sherriff's Office

Цю місію взяв на себе кмітливий Блу. Відданий собака зумів повернутися до кемпінгу, подолавши відстань у чотири милі, і попередити інших про ситуацію, що склалася.

Він вчинив правильно. Дав усім нам знати, що сталась біда,

— розповідає Тайрі, брат Гаррета.

Чоловік звернувся за допомогою до друзів і членів громади у пошуках свого зниклого родича. Згодом вантажівка Брендона була знайдена на дні яру. Чоловік негайно зв'язався з офісом шерифа, завдяки чому на місце події прибули пожежники і співробітники Лісової служби США.



Завдяки собаці Брендона врятували / Фото Baker County Sherriff's Office

Брендон Гарретт був врятований і доставлений до найближчої лікарні для лікування.

Він отримав сильні забої та контузії, тоді як у двох його собак були виявлені серйозні травми, в тому числі переломи кісток.