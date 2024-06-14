Поэтому они заслуживают того, чтобы о них знал весь мир. Так, восемь спортсменов представят Украину на Чемпионате мира среди поисковых собак (Individual FCI World Championship of Rescue Dogs 2024).
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Украина принимает участие в Чемпионате мира по поисково-спасательной службе
Чемпионат проходит с 12 по 16 июня 2024 года в Словакии. Соревнования объединят лучших кинологов и поисково-спасательных собак со всего мира.
Украинская сборная начала свои выступления на Чемпионате мира по поисково-спасательной службе / Фото предоставлено 24 Каналу
Для Украины, которая 3 год испытывает разрушения из-за обстрелов и ракетных атак, поисковая служба имеет особое значение. Некоторые участники украинской команды имеют опыт работы на местах обстрелов в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Павлограде и других городах и продолжают участвовать в спасательных операциях,
– говорится в сообщении.
Продемонстрировав надлежащий уровень подготовки и слаженную работу, в этом году 8 опытных кинологов и столько же их четырёхлапых воспитанников вошли в состав сборной.
Состав сборной:
- Марина Немченко и бордер колли Чика (Blueberry Forest Glade Kisses of Angel).
- Юлия Соколова и бордер колли Варден (Mind the Dog Warden).
- Ирина Швец и бельгийская овчарка Нацу (Flay).
- Екатерина Крикун-Труш и бретонский эспаньоль Тануки (Impenetrable tank del Istominov).
- Лариса Борисенко и бельгийская овчарка тервюрен Bellona Venuska "Беша".
- Карина Колисниченко и доберман Ханна (Medina From Land Moart).
- Ольга Бибикова и бретонский эспаньоль Ниндзя (Impossible to Stop del Istominov).
- Мария Романова и бельгийская овчарка Пуля (Lava Helen's Yard).
Украина участвует в Чемпионате мира по поисково-спасательной службе / Фото предоставлено 24 Каналу
Участие сборной в соревнованиях осуществляется при поддержке Royal Canin Украина. Компания активно способствует развитию поисково-спасательной службы в нашей стране.