Поэтому они заслуживают того, чтобы о них знал весь мир. Так, восемь спортсменов представят Украину на Чемпионате мира среди поисковых собак (Individual FCI World Championship of Rescue Dogs 2024).

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Украина принимает участие в Чемпионате мира по поисково-спасательной службе

Чемпионат проходит с 12 по 16 июня 2024 года в Словакии. Соревнования объединят лучших кинологов и поисково-спасательных собак со всего мира.



Украинская сборная начала свои выступления на Чемпионате мира по поисково-спасательной службе / Фото предоставлено 24 Каналу

Для Украины, которая 3 год испытывает разрушения из-за обстрелов и ракетных атак, поисковая служба имеет особое значение. Некоторые участники украинской команды имеют опыт работы на местах обстрелов в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Павлограде и других городах и продолжают участвовать в спасательных операциях,

– говорится в сообщении.

Продемонстрировав надлежащий уровень подготовки и слаженную работу, в этом году 8 опытных кинологов и столько же их четырёхлапых воспитанников вошли в состав сборной.

Состав сборной:

Марина Немченко и бордер колли Чика (Blueberry Forest Glade Kisses of Angel). Юлия Соколова и бордер колли Варден (Mind the Dog Warden). Ирина Швец и бельгийская овчарка Нацу (Flay). Екатерина Крикун-Труш и бретонский эспаньоль Тануки (Impenetrable tank del Istominov). Лариса Борисенко и бельгийская овчарка тервюрен Bellona Venuska "Беша". Карина Колисниченко и доберман Ханна (Medina From Land Moart). Ольга Бибикова и бретонский эспаньоль Ниндзя (Impossible to Stop del Istominov). Мария Романова и бельгийская овчарка Пуля (Lava Helen's Yard).

Украина участвует в Чемпионате мира по поисково-спасательной службе / Фото предоставлено 24 Каналу

Участие сборной в соревнованиях осуществляется при поддержке Royal Canin Украина. Компания активно способствует развитию поисково-спасательной службы в нашей стране.