Владелица здоровяка рассказывает, что песик очень быстро рос и все члены семьи были уверены, что он станет рекордсменом. Но, несмотря на свои размеры, у него также есть страхи.

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Кевин самый высокий пес в мире

Домашний любимец вместе со своей семьей, Трейси, Роджером, Александром и Эви Вулф, живет в городке Западный Де-Мойн (Айова, США).

Неожиданно для всех семья Вульфов пополнилась новым членом семьи, когда друг предложил им щенка дога. Несмотря на то, что они не планировали заводить еще одного домашнего любимца после потери предыдущего, семья не смогла устоять перед возможностью взять очаровательного щенка к себе домой.



Трехлетний пес Кевин официально признан самой высокой собакой в мире / Фото Guinness World Records

Отсылаясь к любимой рождественской комедии "Один дома", будущий великан был назван в честь главного героя фильма, восьмилетнего Кевина, который успешно защищает свой дом от грабителей.

Владелица крепыша, Трейси, рассказывает, что песик очень быстро рос и все члены семьи были уверены, что он станет рекордсменом.

На самом деле это ласковый гигант – боится большинства вещей, в частности вакуума. Не подходит к нему, будет прыгать и вырываться, чтобы убежать,

- говорит женщина.

Кевин поселился в шумной семье, где живут 3 собаки, 4 кошачьи друзья и разнообразные домашние животные: куры, козы и лошади. Ласковый великан, которого из-за его удивительных размеров прозвали "Большой Кев", часто успокаивает своих меньших товарищей, опускаясь до их уровня с добротой и заботой.



Пес Кевин на самом деле очень деликатный / Фото Guinness World Records

По словам Трейси, вся семья обожает рекордсмена, но 12-летний Александр имеет с ним особенно сильную связь. Они были друзьями с самого начала, и много вечеров провели вместе на диване.

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