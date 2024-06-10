Нимис – первый в мире кот-полицейский

Черному котику Нимису 1,5 года. Он провел свои детские годы на жилой барже в каналах Амстердама.

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Такая среда представляет значительный риск для безопасности котов, поскольку они не умеют плавать и могут утонуть. Поэтому на четвероногих, чьи дома расположены на воде, надевают специальные спасательные жилеты.

Так, Лидия Фабер, владелица черношерстного кота Нимиса, вдохновилась сходством своего любимца в желтом жилете на полицейского. В результате пришила на жилет кота надпись "Police".

Нимис стал звездой: смотрите видео

Видеоролики с котом-полицейским очень быстро сделали из Нимиса звезду TikTok, а поздороваться с ним теперь хотят все туристы и реальные полицейские.

Теперь все думают, что он наш местный полицейский кот. Туристы спрашивают меня, правда ли это. Я отвечаю: да, конечно, Амстердам - первый город в мире, где есть собственный полицейский кот, который борется с наркотиками,

– рассказала хозяйка Нимиса.

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Она также пошутила, что котик постоянно контактирует с полицией и присылает им фотографии тех, у кого нашли наркотики. А самое забавное то, что иногда люди даже не понимают, что женщина придумала эту историю.

К слову, 69-летний британец Лесли Гринхоф утверждает, что его кошка Милли является самой старой кошкой в мире. По словам Гринхофа, Милли родилась в 1995 году. Невероятная история кошки – в материале по ссылке.