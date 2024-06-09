Так, 5 июня компания Ocean Diversity опубликовала на своей странице в Instagram видео о редкой встрече с серым китом, которую наблюдала лодка, наполненная туристами в Баха, Калифорния. Люди были потрясены зрелищем.

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Редкая встреча с серым китом у Баха ошеломила туристов

Видео начинается с того, что массивный серый кит лежит на боку возле лодки и открывает рот, показывая свои "усы". Он не только остается и тусуется, но и позволяет туристам прикоснуться.

Это понравилось, как людям, так и самому существу, – оно с удовольствием делает "фонтан", что еще больше восхищает. А потом переворачивается на живот, и дает погладить спинку.

Как это было: смотрите видео

Туристы были потрясены от увиденного. А пользователи сети оставили комментарии, некоторые даже успели им позавидовать:

"Выражения их лиц, LOL!";

"Посмотрите, какая она нежная!";

"Она действительно такая, но я все думал, посмотрите, какая маленькая эта лодка! Она могла бы ее вынуть, если бы захотела!";

"Удивительные кадры!".

Полярники показали встречу с группой косаток и горбатых китов

Украинские полярники станции "Академик Вернадский" рассказали, что во время одного из недавних выходов в океан имели невероятную встречу. В частности, их лодку окружили представители двух разных видов китообразных. Говорится о косатках и горбунах.