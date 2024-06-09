Так, 5 червня компанія Ocean Diversity опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео про рідкісну зустріч із сірим китом, яку спостерігав човен, наповнений туристами у Баха, Каліфорнія. Люди були приголомшені видовищем.

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Рідкісна зустріч із сірим китом у Баха приголомшила туристів

Відео починається з того, що масивний сірий кит лежить на боці біля човна та відкриває рот, показуючи свої "вуса". Він не тільки залишається і тусується, але й дозволяє туристам доторкнутися.

Це сподобалося, як людям, так і самій істоті, – вона з задоволенням робить "фонтан", що ще більше захоплює. А потім перевертається на живіт, й дає погладити спинку.

Як це було: дивіться відео

Туристи були приголомшені від побаченого. А користувачі мережі залишили коментарі, дехто навіть встиг їм позаздрити:

"Вирази їхніх облич, LOL!";

"Подивіться, яка вона ніжна!";

"Вона справді така, але я все думав, подивіться, який маленький цей човен! Вона могла б його вийняти, якби захотіла!";

"Дивовижні кадри!".

Полярники показали зустріч з групою косаток і горбатих китів

Українські полярники станції "Академік Вернадський" розповіли, що під час одного з нещодавніх виходів в океан мали неймовірну зустріч. Зокрема, їхній човен оточили представники двох різних видів китоподібних. Мовиться про косаток і горбанів.