Мовиться про косаток та горбанів. Відео зустрічі оприлюднив Національний антарктичний науковий центр.

Дивіться також Українські полярники показали стрибки горбатого кита: кадри, від яких у вас перехопить подих

Полярники показали зустріч з групою косаток і горбатих китів

Біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко розповів, що одна група складалася з традиційних для цього району горбатих китів. В ній було до 8 дорослих тварин. Вони виглядали з води, ляскали плавцями та виявляли інші форми комунікації.

Між горбанями плавала зграя косаток, зустріти яких біля берегів Антарктики – велика удача. Їх було до 7 особин. Вони швидко рухалися між повільнішими горбанями, також виглядали з води й навіть стрибали,

– розповіли полярники.

Це були косатки типу В1, які живляться переважно ластоногими. Ймовірно, вони шукали, чи немає поруч з групою горбанів морських котиків, які зараз активно переміщуються і можуть плисти поруч з китами, неначе ховаючись серед них.

Коли косатки помітили човен з полярниками, то зацікавилися ним, почали плавати зовсім поруч і вивчати дивне "створіння". Але зрештою зрозуміли, що це не тюлень і їсти його не варто, й вирушили у справах.

Полярники потрапили в "оточення": дивіться відео

Полярникам вдалося зробити фото й відео китоподібних. Їх згодом використали для фотоідентифікації тварин. Ця інформація буде внесена до міжнародної бази даних для вивчення міграції та стану популяцій китоподібних.

Українські полярники розповіли про дивовижних сусідів

Поблизу української станції "Академік Вернадський" в Антарктиці полярники зафіксували значну присутність морських котиків і морського слона. Дослідники називають це "котячим" нашестям і спостерігають приплив цих морських ссавців у регіон.

Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій, а внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.