На відміну від домашніх тварин полярні котики – агресивні й зовсім не лагідні. Відповідні кадри опублікував Національний антарктичний науковий центр.

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Українські полярники розповіли про морських котиків і слона

Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій, а внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.

Антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени / Фото Олександра Мацібурі та Віталія Камінського

Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", велику кількість антарктичних морських котиків – аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон,

– повідомили у НАНЦ.

Йдеться, що багато котиків зустрічалося й на сусідніх островах. Наприклад, на острові Уругвай, який також як і Галіндез належить до архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 цих тюленів.



Українські полярники розповіли про дивовижних сусідів / Фото Олександра Мацібурі та Віталія Камінського



Морські котики в Антарктиці / Фото Олександра Мацібурі та Віталія Камінського

Науковці розповідають, що на відміну від домашніх котиків ці тварини – агресивні й зовсім не лагідні. Вони б'ються за свою територію, гарчать на інших самців. Ба більш, можуть погиркати й на полярників.

І мають на це право: вони ж в Антарктиці господарі! Важливо для фанів пінгвінів: морські котики не їдять цих птахів, а харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Своєю чергою стають здобиччю косаток і морських левів,

– розповіли у науковому центрі.

Йдеться, що колись цей вид тюленів активно добували через їхнє цінне хутро. Однак, з часу підписання Договору про Антарктику вони, як і всі інші тварини крижаного континенту, перебувають під захистом, і їх турбувати не можна.



В Антарктиці полярники зафіксували велику кількість морських котиків та морського слона / Фото Олександра Мацібурі та Віталія Камінського

До слова, Юрій Отруба – керівник 29-ї експедиції на станцію "Академік Вернадський" – ексклюзивно розповів Закордон 24, що переживають українські полярники під час зимівки та які загрози чатують на них.