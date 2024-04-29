Вони зафіксували це рідкісне видовище на відео. Як стрибають горбаті кити в Антарктиці, показав Національний антарктичний науковий центр.

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Як стрибають горбаті кити

У звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOOA) було виявлено, що горбаті кити, як відомо, є найстрибучішими представниками підряду вусатих китів. Ці величні істоти, яких налічується близько 20 видів, демонструють унікальну поведінку, вистрибуючи з поверхні води.

На відео з води виринає молодий представник горбанів. Саме цей вид вважається найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів,
– зазначили полярники.

Англійською це називається breaching whale – тобто кит, що виривається з води. Він може вистрибнути повністю (коли над поверхнею з'являється більша частина тіла тварини) або частково.

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Також під час стрибків бувають різні типи обертів – за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік.

Науковці мають кілька припущень, чому кити так роблять:

  • можливо, саме так кити намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й "почухатися" об воду.
  • інший варіант – комунікація між собою. Звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал.

При цьому полярники підкреслили, що це лише гіпотези, оскільки їм і досі відомо дуже мало про цих найбільших тварин планети, сильно винищених людиною під час китобійного промислу.

Українські полярники продовжують вивчати китів

Українські полярники продовжують вивчати китів / Фото НАНЦ

Водночас нині українські вчені активно долучаються до вивчення китоподібних в Антарктиці 2018 року. Зокрема, на станції "Академік Вернадський" була започаткована комплексна програма їхнього дослідження. Вона, зокрема, включає фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків китів.

До слова, раніше українським полярникам вдалося зняти унікальне відео, як горбатий кит грає наввипередки з криголамом "Ноосфера" в Антарктиці. Судно саме йшло протокою Пенола в районі української станції "Академік Вернадський".