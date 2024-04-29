Вони зафіксували це рідкісне видовище на відео. Як стрибають горбаті кити в Антарктиці, показав Національний антарктичний науковий центр.

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Як стрибають горбаті кити

У звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOOA) було виявлено, що горбаті кити, як відомо, є найстрибучішими представниками підряду вусатих китів. Ці величні істоти, яких налічується близько 20 видів, демонструють унікальну поведінку, вистрибуючи з поверхні води.

На відео з води виринає молодий представник горбанів. Саме цей вид вважається найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів,

– зазначили полярники.

Англійською це називається breaching whale – тобто кит, що виривається з води. Він може вистрибнути повністю (коли над поверхнею з'являється більша частина тіла тварини) або частково.

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Також під час стрибків бувають різні типи обертів – за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік.

Науковці мають кілька припущень, чому кити так роблять:

можливо, саме так кити намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й "почухатися" об воду.

інший варіант – комунікація між собою. Звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал.

При цьому полярники підкреслили, що це лише гіпотези, оскільки їм і досі відомо дуже мало про цих найбільших тварин планети, сильно винищених людиною під час китобійного промислу.

Українські полярники продовжують вивчати китів / Фото НАНЦ

Водночас нині українські вчені активно долучаються до вивчення китоподібних в Антарктиці 2018 року. Зокрема, на станції "Академік Вернадський" була започаткована комплексна програма їхнього дослідження. Вона, зокрема, включає фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків китів.