Науковці також оприлюднили унікальні фото пінгвінів. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
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Пінгвіни в районі "Академіка Вернадського"
Нині пінгвінів на планеті 18 видів, з яких 5 є в Антарктиці, а 3 гніздують безпосередньо в районі станції.
Всі види, що мешкають в околицях української станції, належать до одного роду Pygoscelis:
- Pygoscelis papua – субантарктичний пінгвін.
- Pygoscelis antarcticus – антарктичний пінгвін.
- Pygoscelis adeliae – пінгвін Аделі.
Пінгвін Аделі / Фото Сергій Глотов
Чим вони схожі?
Насамперед представники всіх трьох видів починають шлюбний сезон антарктичною весною і будують гнізда з камінців. У них зазвичай відкладають 2 яйця, дуже рідко – 1 чи 3. Пташенята з'являються на світ трохи більше, ніж за місяць.
В усіх видах обидва партнери відповідально ставляться до батьківства: по черзі висиджують яйця, а потім – оберігають та годують пташенят.
Науковці показали нові фото пінгвінів / Фото Сергій Глотов
Також у них однакові вороги, зокрема морські леопарди та поморники.
А чим відрізняються?
Відрізняються ж ці пінгвіни передусім зовнішністю.
- Найкрупніші та найяскравіші – субантарктичні. Вони мають зріст до 81 сантиметрів, червоний дзьоб, білі плями над очима та немов одягнені у фрак.
- Дещо меншими є антарктичні пінгвіни зі зростом до 77 сантиметрів. Їхня родзинка – тонка чорна смуга, що перетинає біле підборіддя.
- Наймініатюрніші пінгвіни Аделі, вони ростуть до 75 сантиметрів заввишки. Мають повністю чорну голову та біло-блакитні очі.
Чим схожі та різні пінгвіни / Фото Сергій Глотов
Цікаво, що в районі станції "Академік Вернадський" нечасто можна зустріти сусідство цих трьох видів. А так, щоб всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят, наразі українські біологи фіксували лише на острові Бут.
Крім того, субантарктичні пінгвіни – теплолюбні, а інші види навпаки надають перевагу холодним умовам. Пінгвіни Аделі гніздують на узбережжі всього континенту, тоді як інші Pygoscelis прив'язані до островів або півострова,
– зауважують у НАНЦ.
Субантарктичний пінгвін / Фото Сергій Глотов
Наприклад, на острові Галіндез цього сезону була рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – до 7 000. Водночас з "адельок" гніздували лише 2 пари, а гнізд антарктичних пінгвінів не виявили взагалі.
Зауважимо, раніше українським полярникам вдалося зняти унікальне відео, як горбатий кит грає наввипередки з криголамом "Ноосфера" в Антарктиці. Судно саме йшло протокою Пенола в районі української станції "Академік Вернадський".