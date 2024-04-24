Хлоя і Крейг Денніс гуляли заповідником із мавпами в джунглях, коли один із приматів вирішив зробити фото з ними. Це звичайна поведінка для тварин у цьому лісі.

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Одна з мавп зробила напрочуд вдале селфі з туристами

В Священному мавпячому лісі Убуда пара зустріла одну з 1 260 балійських довгохвостих макак, що мешкають у цій місцевості. Туристи змогли задокументувати цю зустріч, оскільки мавпа несподівано зробила з ними вдале селфі.

Це безперечно була подорож усього життя,

— прокоментувала поїздку Хлоя.

Одна з мавп зробила напрочуд вдале селфі з туристами / Фото Caters news

Священний мавпячий ліс Убуда

У селі Падангтегал, у природному заповіднику площею близько 12,5 гектарів, мешкає понад 1 200 мавп. Заповідник, історія якого сягає 14 століття, вважається священним місцем, де є три храми. Мавп шанують за їхній подвійний символізм захисту та пустощів, прикладом чого є їхня грайлива взаємодія з відвідувачами, які можуть зробити з ними селфі за плату 2,50 фунтів стерлінгів (123 гривні) за штуку.

Туризм відіграє вирішальну роль у підтримці статусу заповідника як важливої природоохоронної території. Адміністрація заповідника сприяє духовному та фізичному добробуту через взаємодію з навколишнім середовищем, заохочуючи відвідувачів досліджувати різноманітну дику природу, зокрема тварин, що мешкають в регіоні.

Макака у Священному мавпячому лісі Убуда / Фото Monkey Forest Ubud

Повідомляється, що в місцевому лісі група мавп мешкає в 10 окремих місцях проживання. Місцеві жителі та працівники лісу годують мавп солодкою картоплею та бананами. В обмін на це мавпи пропонують туристам можливість зробити з ними селфі й навіть придбати спеціальні ваучери.