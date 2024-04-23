Декілька років поспіль їй вдається підтримувати свій статус "найстарішого орангутанга у світі". Так, Белла відсвяткувала своє 63-річчя.

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Белла – найстаріший орангутанг у світі

У 1961 році народилася самка орангутанга, а через три роки її спіймали в дикій природі і перевезли до зоопарку Хагенбек у Гамбурзі. Сьогодні вона є найстарішим живим орангутангом у неволі в усьому світі, встановивши рекорд для свого виду.

Самка орангутанга в зоопарку нещодавно відсвяткувала знаменний день народження, відзначивши своє рекордне досягнення за тривалістю життя. З її яскравим помаранчевим хутром і доброзичливою поведінкою орангутанга можна було легко сплутати з підлітком, попри її поважний вік.

Беллі піднесли торт із рису та фруктів / Фото Hagenbeck Zoo

Співробітники зоопарку зворушливо привітали самку з днем народження в соціальних мережах. На згадку про цю подію доглядачі подарували їй спеціально виготовлений торт з рису та фруктів, який дуже сподобався іменинниці.

Белла входить до книги рекордів Гіннесса

Белла вже кілька років поспіль утримує титул найстарішого орангутанга у світі, який перебуває під опікою людини. Значним досягненням стало те, що Белла була офіційно визнана і занесена до Книги рекордів Гіннеса у 2021 році.

Самка орангутанга вирізняється чесністю, ощадливістю, розумом і відсутністю агресії. За своє життя в зоопарку вона народила 6 дітей, а також виховала 4 усиновлених, від яких відмовилися матері. У результаті в зоопарку її прозвали "супермама",

– кажуть співробітники.

У своєму поважному віці Белла тепер віддає перевагу неспішним прогулянкам і лазінню вечорами. Оскільки у неї залишилося лише кілька зубів, святковий торт був спеціально приготовлений для неї із рису і фруктів, щоб вона могла ним насолодитися. Примітно, що Белла також поділилася тортом з однією зі своїх названих дітей, Берані.

Белла поділилася частуванням з одним зі своїх названих дітей / Фото Hagenbeck Zoo

До слова, дослідники виявили, що одному з найгрізніших хижаків Світового океану необхідно трохи менше ніж 100 днів, щоб проплисти з Африки до Австралії. Таке під силу лише великим білим акулам.