Мовиться про великих білих акул. Вони одні з найвитриваліших мандрівників у світі, а тому їх регулярно можна побачити такими, що перетинають екстремальні маршрути по всьому Світовому океану.

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Яка тварина може перетнути океан за цей короткий період

Дослідники виявили, що деякі морські хижаки демонструють неабиякі здібності до трансокеанської міграції, встановлюючи нові рекорди серед морських тварин.

У дослідженні, проведеному на початку 2000-х років, вчені спостерігали за самкою великої білої акули, яка здійснила 20 000-кілометрову подорож з Південної Африки до Австралії й назад. Ця міграція тривала 9 місяців, демонструючи неймовірну швидкість і витривалість цих морських істот.

Великі білі акули щорічно мігрують на великі відстані, зазвичай поодинці / Фото Unsplash

У 2005 році вчені виявили, що трансокеанська міграція морського хижака містила одну з найшвидших відомих зворотних мандрівок будь-якої морської тварини. Перший відрізок шляху, який перетинав Індійський океан на схід, був особливо примітний своєю швидкістю.

Акулу-рекордсменку назвали Ніколь, на честь відомої акторки Ніколь Кідман, яка є прихильницею великих білих акул. 7 листопада 2003 року вчені прикріпили до самки електронний трекер, коли вона перебувала у водах Південної Африки, це дало змогу команді відстежувати її пересування. Відомо, що по завершенню першого етапу подорожі трекер упав у Західній Австралії, а дані з нього було передано на супутник.

Що вчені з'ясували?

Завдяки революційному відкриттю вчені встановили, що Ніколь пропливла дивовижні 11 000 кілометрів з Південної Африки до Австралії за рекордні 99 днів. Використання електронних міток дозволило дослідникам розкрити захопливі деталі цієї міграції:

По-перше, під час подорожі з Південної Африки до Австралії акула пливла в середньому зі швидкістю 4,7 кілометра на годину, що змагається з найшвидшим в океані тунцем. По-друге, команда виявила, що більшу частину подорожі акула провела на поверхні води, хоча деколи вона пірнала на глибину 980 метрів — у 2005 році це стало рекордом для білих акул.

Однак, пізніше вчені виявили, що ці найвищі хижаки в океані насправді здатні занурюватися на глибину 1 128 метрів.

Великі білі акули — одні з найвитриваліших мандрівників у світі / Фото Unsplash

У дослідженні 2005 року під керівництвом доктора Рамона Бонфілса було виявлено, що великі білі акули можуть бути більш вразливими у відкритому океані, ніж вважалося раніше. Ці акули, які вже вважаються вразливими, перебувають під захистом на національному рівні в таких країнах, як Південна Африка та Австралія.

Втім, дослідження припускає, що під час великих трансокеанських міграцій великі білі акули можуть піддаватися ризику через рибальську діяльність людини у відкритому океані.