Наприклад, тихоокеанські полярні акули, які є одними з найбільших риб в океані, але нам усе ще занадто мало відомо про них. Цей вид і досі недостатньо вивчений, а тому не перестає дивувати вчених.

Читайте також Вчені змогли 20 хвилин порозмовляти з "прибульцем" в океані: про що вели бесіду

Тихоокеанські полярні акули покриті загадками

Вчені виявили, що тихоокеанські полярні акули мають тісні генетичні зв'язки з гренландськими акулами, що дозволяє їм схрещуватися. Попри цей зв'язок, акули під загрозою зникнення через різні загрози. У відповідь на це дослідники створили всеосяжну базу даних, яка слугує "єдиним вікном" для отримання інформації про повільних акул. Ця ініціатива спрямована на захист цих вразливих видів і заповнення прогалин у нашому розумінні їхньої біології та поведінки.

Тихоокеанські полярні акули є одними з найбільших істот в океані, їхня довжина сягає 4,3 метра. Однак, тепер дослідники вважають, що дорослі особини, які живуть у найглибших частинах океану, потенційно можуть виростати до 7 метрів у довжину. Крім того, з'являється все більше доказів того, що ці акули можуть мати напрочуд довгу тривалість життя.

Порівняно з гренландськими акулами, ці морські гіганти залишаються маловивченими. Важкодоступні місця проживання, низька комерційна цінність і рідкісність в океані сприяють обмеженому вилову великих морських видів. Пов'язані з цим ризики також утримують людей від полювання на цих істот.

Через те, що надто мало відомо про представників цього виду, надзвичайно складно зрозуміти, як захистити його від вимирання. Чим більше інформації вдасться зібрати в майбутньому, тим вищі шанси, що можна буде зберегти вид,

– каже співавторка дослідження Сінді Трібузіо.

Команда розпочала вивчення наукової літератури та змогла виявити кілька дивовижних фактів про цих тварин.

Лінза ока тихоокеанської сплячої акули / Фото NOAA

Що вченим вдалося з'ясувати?

По-перше, генетичні дослідження показали, що полярних акул насправді може бути більше, ніж вважалося раніше. Учені виявили, що в цьому роді всього три великі види:

тихоокеанська полярна акула;

південна полярна акула;

гренландська акула.

По-друге, деякі попередні дослідження вказують на неймовірну тривалість життя цих істот. Учені використовували радіовуглецеве датування для аналізу очних кришталиків і виявили, що швидкість росту акул удвічі вища, ніж у гренландських, однак значно повільніша, ніж у багатьох інших риб. Науковці також дослідили статевонезрілу самку тихоокеанської полярної акули, яку їм вдалося виловити, і виявили, що цей вид характеризується надзвичайним довголіттям.