Група дослідників розповіла про те, як вони розмовляли з "представником інопланетян" на Алясці та що вони змогли витягти з цієї розмови. Мовиться про величного кита.

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Науковці 20 хвилин розмовляли з китом в океані

У нещодавньому дослідженні, проведеному зоопсихологом доктором Джозі Хаббард, китів назвали "інопланетними представниками" через те, що вони використовують мову, незнайому людині.

Дослідницька група вважає, що вивчення методів спілкування цих розумних морських тварин може дати цінну інформацію, яка допоможе людству в потенційних майбутніх взаємодіях з позаземними істотами.

Мова китів складна: тварини вигукують вигуки, стуки, стогони й скрипи. Десятиліттями вчені намагаються зрозуміти, що означають їхні вокалізації й тепер, схоже, вони на крок наблизилися до цього,

– каже теоретик китових пісень Ліза Вокер.

Вчені виявили, що певні вокалізації китів слугують більше, ніж просто соціальні звуки. Вважається, що ці спеціалізовані звуки мають значну комунікативну цінність, оскільки можуть передавати певні команди, такі як рух вгору, вниз, вліво чи вправо.

Про що вчені говорили з китом

Наприкінці 2023 року команда вчених на борту дослідницького судна біля узбережжя Аляски проводила пошук нових капсул китів, відтворюючи підводні записи горбатих китів. Хоча більшість китів не реагували на звуки, кілька з них привернули увагу дослідників.

Так, самка горбатого кита, на ім'я Твен, почала кружляти навколо човна. Коли увімкнули запис вокалізації, кит почав імітувати звуки, ніби вітаючи судно. Морський біолог Габбард описав цю взаємодію як розмову між людьми та китом. Кити перегукувалися між собою криками й плесканням, що, як вважають, допомагає їм знаходити один одного у величезному океані.

Науковці 20 хвилин розмовляли з китом в океані / Фото Unsplash

Дослідник Вокер повідомив про 20-хвилинну взаємодію з самкою горбатого кита. Зміст розмови залишається невідомим, є припущення, що вона могла містити привітання, якими обмінювалися дослідники та кит. За цей час самка горбатого кита обернулася до човна загалом 36 разів, припинивши свої дії лише після того, як припинився звук.

Ймовірно, ця зустріч стала першим подібним комунікативним обміном між людиною і горбачем. Не секрет, що горбаті кити надзвичайно розумні, у них складна соціальна система — кити створюють сітки з бульбашок для лову риби й активно спілкуються за допомогою пісень і соціальних дзвінків.

Вчені оптимістично налаштовані, що, опанувавши мистецтво спілкування з істотами, які значно відрізняються від людей, вони, врешті-решт, зможуть розблокувати можливість взаємодії з розумними формами життя за межами Землі.

До слова, дослідники виявили, що одному з найгрізніших хижаків Світового океану необхідно трохи менше ніж 100 днів, щоб проплисти з Африки до Австралії. Таке під силу лише великим білим акулам.